“Cüzdan” получил лицензию

Центральный банк Азербайджана (ЦБ) выдал компании “Cüzdan” лицензию на право осуществления деятельности организации электронных денег.

Об этом сообщается на сайте ЦБА.

Лицензия выдана в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах”, говорится в сообщении.

"Оценка других организаций, обратившихся за получением лицензии на оказание платежных услуг, в настоящее время продолжается", - говорится в заявлении ЦБА.

Ранее ЦБА предоставила компаниям “A-Solutions", "United Payment", "Modenis", "Pashapay", “Mobile Payment Solutions”, "Paysis”, "Pulpal", "K Group", “Greentek Group”, "Goldenpay", “Mрay” и “Payriff” услуги по организации электронных денег, “Token Azerbayan”, “Global Innovations”, “DRAKARIS”, “Multi Solutions”, “M.A.X Systems Plus, Cibpay, Fizza Pay и Kabox получили бессрочные лицензии, дающие право действовать в качестве платежной организации, а процессинговому центру

“Azərikard” - в качестве организации электронных денег и оператора платежной системы. Таким образом, количество организаций, имеющих лицензию в этой сфере, достигло 22.