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(33 минуты назад)
“Cüzdan” получил лицензию

“Cüzdan” получил лицензию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

“Cüzdan” получил лицензию

Центральный банк Азербайджана (ЦБ) выдал компании “Cüzdan”  лицензию на право осуществления деятельности организации электронных денег.

Об этом сообщается на сайте ЦБА.

Лицензия выдана в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах”, говорится в сообщении.

"Оценка других организаций, обратившихся за получением лицензии на оказание платежных услуг, в настоящее время продолжается", - говорится в заявлении ЦБА.

Ранее ЦБА предоставила компаниям “A-Solutions", "United Payment", "Modenis", "Pashapay", “Mobile Payment Solutions”, "Paysis”, "Pulpal", "K Group", “Greentek Group”, "Goldenpay", “Mрay” и “Payriff” услуги по организации электронных денег, “Token Azerbayan”, “Global Innovations”, “DRAKARIS”, “Multi Solutions”, “M.A.X Systems Plus, Cibpay, Fizza Pay и Kabox получили бессрочные лицензии, дающие право действовать в качестве платежной организации, а процессинговому центру

“Azərikard” - в качестве организации электронных денег и оператора платежной системы. Таким образом, количество организаций, имеющих лицензию в этой сфере, достигло 22.

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