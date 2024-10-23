Азербайджан обновляет правила предоставления услуг электронной подписи

Правительство Азербайджана внесло существенные поправки в нормативные акты, регулирующие услуги электронной подписи, направленные на повышение безопасности и доступности этих услуг как для частных лиц, так и для учреждений.

Изменения утверждены постановлением Кабинета министров, которым пересматривается постановление 2006 года «О правилах оказания услуг по сертификации, выдачи сертификатов и ведения реестра». Обновленные правила предусматривают новые протоколы использования биометрической идентификации в дистанционных услугах и упрощают процедуры обмена данными между аккредитованными удостоверяющими центрами и государственными органами.

Ключевые обновления включают введение биометрической идентификации для пользователей удаленных услуг, что гарантирует, что личности людей могут быть надежно проверены без физического присутствия. Аккредитованные центры будут хранить биометрические данные и видеоматериалы для целей аудита, что еще больше усилит безопасность электронных подписей.

Дополнительные поправки направлены на обеспечение соответствия международным стандартам, таким как руководящие принципы Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI), как для создания, так и для проверки расширенных электронных подписей. Ожидается, что эти меры будут способствовать широкому использованию безопасных методов цифровой аутентификации в государственном и частном секторах.

Постановление, подписанное премьер-министром Али Асадовым, направлено на укрепление цифровой инфраструктуры Азербайджана путем содействия безопасным и эффективным электронным транзакциям.