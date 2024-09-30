Норвежский министр заявил, что европейские, арабские и исламские страны ищут пути поддержки палестинского государства

Европейские, арабские и исламские страны объединяются вокруг новых усилий по укреплению институтов палестинского государства и подготовке к послевоенному периоду после разрушительного конфликта в секторе Газа и эскалации напряженности в Ливане, по словам министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде. Выступая в пятницу перед Associated Press, Эйде подчеркнул, что в международном сообществе наблюдается «растущий консенсус» в поддержку создания признанного палестинского государства.

«Нам необходимо создать Палестинскую администрацию, палестинское правительство, палестинское государство, и палестинское государство должно быть признано», — сказал Эйде, подчеркнув возобновление усилий по достижению решения о двух государствах, которое ускользало от региона на протяжении десятилетий.

Эйде признал многочисленные препятствия, которые предстоит преодолеть, начиная от проблем безопасности как Израиля, так и палестинцев и заканчивая проблемами признания и нормализации отношений после десятилетий враждебности. Он также подчеркнул необходимость решения вопроса статуса ХАМАС, палестинской боевой группировки, которая контролирует Газу с 2007 года, отметив, что демобилизация ХАМАС как военного образования является важнейшей частью более широкой стратегии.

«Это части более крупной головоломки», — заметил Эйде. «Вы не можете просто так войти туда с одной из этих частей, потому что она работает только в том случае, если все части будут возвращены на место».

Чтобы ускорить решение этих вопросов, Эйде сообщил, что почти 90 стран собрались в четверг на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы объявить о создании «Глобального альянса за создание палестинского государства и решение проблемы двух государств» под совместным председательством Эйде и министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

«Мы должны подумать, как выйти из этого тупика и попытаться использовать этот глубокий кризис как возможность для движения вперед», — сказал Эйде, выступая на последующем заседании Совета Безопасности ООН, посвященном кризису в секторе Газа.

Норвегия была стойким сторонником палестинской государственности, выступая гарантом соглашений Осло 1993 года, которые заложили основу для создания Палестинской автономии. Однако три десятилетия спустя Эйде сетовал: «израильская оккупация продолжается, и нет никаких переговоров, ведущих к окончательному урегулированию и созданию независимого палестинского государства». Это, утверждал он, побудило Норвегию в мае официально признать Палестину как государство, присоединившись к 148 другим государствам-членам ООН.

Эйде призвал все оставшиеся страны поддержать палестинскую государственность, подчеркнув важность создания сильных палестинских институтов для удовлетворения ожиданий жителей Западного берега и подготовки к будущему переходу в секторе Газа.

«Мы хотим единую Палестину, а не разных палестинцев», — сказал он, подчеркнув необходимость единства.

Несмотря на эти дипломатические инициативы, Эйде признал, что даже полностью реализованный план вряд ли получит поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тем не менее, он утверждал, что после десятилетий зашедших в тупик или провалившихся переговоров необходим новый подход для достижения палестинской государственности.

Подтвердив свою веру в процесс Осло, Эйде выступил за адаптацию рамок к нынешним реалиям. «Хотя прекращение огня в Газе и Ливане крайне необходимо, прекращение боевых действий не следует путать с долгосрочными решениями», — заявил он мировым лидерам на Генеральной Ассамблее ООН в субботу.

Эйде вновь призвал 44 государства-члена ООН, которые еще не признали Палестину, сделать этот шаг, а также призвал «всех тех, кто может помочь в создании палестинских институтов», интегрировать политическое урегулирование в более широкие региональные рамки.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал поддержал мнение Эйде в своем заявлении Совету Безопасности ООН в пятницу. Он объяснил, что коалиция, в которую входят арабские и исламские страны, Норвегия и Европейский союз, была сформирована из чувства долга «изменить реальность конфликта без промедления».

«Коалиция стремится продвигать решение о двух государствах», — сказал он, призвав все страны присоединиться к альянсу и признать Палестину как независимое государство.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, участвовавший в запуске инициативы, призвал мировое сообщество предпринять реальные шаги «для создания свободной Палестины рядом с безопасным Израилем». Он объявил, что первые встречи коалиции пройдут в Эр-Рияде и Брюсселе.

Эйде повторил, что новые усилия основаны на принципах Арабской мирной инициативы 2002 года, которая предлагала Израилю нормализацию отношений в обмен на полный уход с территорий, оккупированных с 1967 года. Он отметил, что, хотя контекст изменился, суть инициативы остается актуальной.

«Это сложно», — признал Эйде. «Их руки связаны во многих отношениях. Мы видим растущее число незаконных поселений и насилия против поселений».

Тем не менее, он указал на «элементарную институциональную структуру» в Палестине, которую коалиция стремится укрепить, признавая необходимость создания устойчивого управления.

«Ни один из этих инструментов не решит проблему сам по себе, и мы никогда не притворялись, что они это сделают», — сказал Эйде. «Но мы пытаемся создать набор инструментов, которые приведут нас к мирному урегулированию. И я убежден, что это произойдет здесь».

Коалиция начинает свою работу, и надежды велики, но путь вперед полон проблем. На данный момент приверженность международного сообщества палестинской государственности, катализируемая трагедией, разворачивающейся в Газе, кажется, готова переопределить контуры ближневосточной дипломатии на ближайшие годы.