Зеленский: "Я хочу мирной жизни"

Президент Украины Владимир Зеленский дал трёхчасовое интервью американскому блогеру и подкастеру Лексу Фридману, в котором вспомнил первые дни полномасштабной войны и поделился своими мыслями о путях достижения мира.

Владимир Зеленский подчеркнул решающую роль Соединенных Штатов в предоставлении гарантий безопасности для эффективного прекращения агрессии России против Украины. Он заявил: «Без Соединенных Штатов гарантии безопасности невозможны. Я имею в виду те гарантии безопасности, которые могут предотвратить российскую агрессию».

Зеленский выразил желание, чтобы Украина вступила в НАТО, подчеркнув, что прекращение огня без надежных гарантий безопасности просто даст России время перевооружиться для будущих атак. Он отметил: «Прекращение огня без гарантий безопасности позволит России перевооружиться».

Говоря о возможных последствиях выхода США из НАТО, Зеленский предупредил, что такой шаг может подтолкнуть президента России Владимира Путина к эскалации агрессии в Европе. Он предупредил: «Если [США выйдут из НАТО], Путин уничтожит Европу».

Украинский президент также подчеркнул проблемы, с которыми пришлось столкнуться на поле боя, включая значительные потери войск и размещение северокорейских войск и артиллерии Россией. Он подсчитал, что в ходе боевых действий погибло или было ранено около 3800 северокорейских солдат, а Северная Корея поставила России 3,7 миллиона артиллерийских снарядов.

Заглядывая вперед, Зеленский выразил надежду встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом вскоре после его инаугурации, указав, что Трамп упоминал о возможности официального визита Украины в США в начале своего срока. Зеленский заявил: «Он сказал мне по телефону, что мой визит будет одним ...».

Эти заявления подчеркивают приверженность Зеленского обеспечению международной поддержки, особенно со стороны Соединенных Штатов, для защиты суверенитета Украины и противодействия продолжающейся российской агрессии.

Важное из интервью:

О роли международных союзников

Лекс Фридман: "Вы много раз поднимали вопрос о важности союзников. Какие страны стали для вас настоящими друзьями, и что вы хотели бы сказать их лидерам?"

Владимир Зеленский: "С самого начала войны мы увидели, кто действительно готов стоять за ценности свободы и демократии. США, Польша, Великобритания, страны Балтии, Канада, многие государства ЕС – их помощь спасла тысячи жизней. Я хотел бы сказать их лидерам: вы не просто помогаете Украине, вы защищаете весь мир от диктатуры. История запомнит это."

О диалоге с Россией

Лекс Фридман: "Многие задаются вопросом: возможен ли диалог с Россией в нынешних условиях?"

Владимир Зеленский: "Диалог возможен только тогда, когда есть уважение к суверенитету и ценности человеческой жизни. Пока Россия выбирает путь агрессии, уничтожения и лжи, говорить о диалоге сложно. Мы готовы к миру, но не за счёт наших территорий или людей. Украина всегда будет свободной, и на этом должны строиться любые переговоры."

О войне и лидерстве

Лекс Фридман: «Господин президент, вы оказались в центре самой крупной войны в Европе во времена Второй мировой войны. Как вы справляетесь с этим грузом ответственности?»

Владимир Зеленский: "Это груз, который нельзя снять. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о людях, которые защищают Украину, которая потеряла свои дома, которые верят в победу. Быть лидером в такое время – значит чувствовать боль и надежду целой нации. Мы стоим". за свободу, и это мотивирует продолжение переговоров».

О поддержке Запада

Лекс Фридман: "Вы многократно говорили о поддержке Запада. Но иногда кажется, что союзники действуют недостаточно быстро. Как вы относитесь к этому?"

Владимир Зеленский: "Я всегда благодарен нашим партнерам за помощь. Да, иногда хочется быстрее, потому что умение задерживать – это жизнь наших людей. Но я понимаю, что демократия – это процесс, и решения требуют времени. Наше дело – напоминать мир, что свобода и безопасность Украины – это общая цель».

О будущем Украины

Лекс Фридман: "Как вы представляете себе Украину после войны?"

Владимир Зеленский: "Украина будет другой. Мы сильнее будем, свободнее, и люди наши будут больше ценить мир. Мы строим страну, где каждый может чувствовать себя защищённым, где коррупция не имеет места, и где свобода – это не просто слово, а смысл". Мы верим в будущее, потому что знаем, за что боремся».

Персональные мотивации

Лекс Фридман: "Что лично вы держите на плаву в такие тяжёлые времена?"

Владимир Зеленский: "Моя семья, наши защитники, дети, которые пишут мне письма. Когда я читаю слова ребенка: "Я хочу мирной жизни", я понимаю, что у нас нет права сдаваться. Я смотрю на людей, которые потеряли всё, но не потеряли веру в Украину, и понимают, что моя сила – это их сила».