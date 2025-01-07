Православные христиане отметили Рождество в Азербайджане праздничными богослужениями

Православные христиане по всему Азербайджану отметили Рождество праздничными литургиями, проведенными в церквях по всей стране, включая Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку. Торжества, отмечаемые 7 января по юлианскому календарю, начались в канун Рождества, 6 января, завершив 40-дневный Рождественский пост.

Семьи собирались на традиционные рождественские трапезы, включавшие 12 блюд, символизирующих апостолов, с кутьей — сладким зерновым блюдом — в центре внимания как символом единства и веры. Дома наполнялись ароматами корицы и ванили, когда семьи пекли праздничные угощения, отражая темы сезона сострадания и обновления. Благотворительные инициативы также подчеркивали дух доброй воли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сердечно поздравил православную христианскую общину с Рождеством Христовым, подчеркнув неизменную приверженность страны принципам многокультурной гармонии и религиозной терпимости.

«Наша страна признана образцом мультикультурализма, где люди всех вероисповеданий пользуются равными правами и свободами», — сказал Алиев в своем послании. Он подчеркнул богатую историю религиозного сосуществования в Азербайджане, отметив, что христиане на протяжении веков жили в мире рядом с другими общинами.

Президент похвалил православную общину за сохранение своих традиций, свободное исповедание своей веры и вклад в социально-культурную и политическую жизнь страны. «Рождество в Азербайджане празднуется как символ надежды, сострадания и веры в будущее», — сказал Алиев. «Пусть этот радостный праздник принесет счастье и благополучие вашим семьям и изобилие в ваши дома».

Рождественские празднования отразили многообразие культурного многообразия Азербайджана, где вера и традиции сосуществуют в гармонии.