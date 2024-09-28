Реакция Ирана на убийство шейха Насраллы: напряженность растет

Убийство лидера «Хезболлы» шейха Хасана Насраллы вызвало шок во всем регионе, особенно в Иране, где официальные лица пообещали быстрый и решительный ответ. Инцидент привел к потоку осуждения и ужесточению мер безопасности в Иране, что вызвало опасения по поводу потенциальной эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Устранение такой ключевой фигуры, как Насралла, вызвало дебаты в Иране по поводу его внешнеполитической позиции и будущего участия страны в региональных конфликтах.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи быстро опубликовал заявление, осуждающее убийство. Он назвал убийство «жестоким и трусливым актом» и подтвердил поддержку Ираном «Хезболлы» и более широкой Оси Сопротивления. В сообщении Хаменеи, распространенном государственным информационным агентством IRNA, подчеркивалось, что убийство не ослабит «Хезболлу», а, напротив, укрепит решимость всех групп, приверженных сопротивлению действиям Израиля в регионе. «Пусть сионистские преступники помнят, что они слишком незначительны, чтобы нанести серьезный ущерб прочной структуре ливанской «Хезболлы», — заявил Верховный лидер, повторив единую позицию сил сопротивления по всему Ливану, Сирии и Йемену.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поддержал схожие настроения, охарактеризовав действия Израиля как государственный терроризм и призвав к глобальному осуждению. В телевизионном обращении Пезешкиан отметил: «Преступления сионистского режима против народа Палестины и Ливана являются признаком отчаяния международного сообщества в попытках остановить машину государственного терроризма и доказать, что этот режим представляет собой величайшую угрозу миру и безопасности как на региональном, так и на международном уровне».

В ответ на убийство Насраллы Иран повысил боеготовность и провел совместные учения с подразделениями «Хезболлы», размещенными в Сирии и Ливане. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) усилил патрулирование вдоль своих границ и активизировал деятельность по наблюдению. Сообщается, что Тегеран также приказал своим доверенным силам в Ираке, Йемене и Сирии быть в состоянии повышенной готовности, ожидая возможных израильских ударов.

Внутри страны иранские власти усилили меры безопасности в ключевых городах и критических точках инфраструктуры, опасаясь ответных атак со стороны Израиля или его союзников. Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) провел экстренное заседание, чтобы обсудить стратегические варианты страны, включая возможность косвенного возмездия через своих региональных союзников или прямую конфронтацию с Израилем.

Убийство возобновило дискуссии в политической и военной элите Ирана о возможности и последствиях прямой конфронтации с Израилем. В то время как Иран традиционно полагался на прокси-силы для оказания влияния и ответных действий против действий Израиля, некоторые голоса в КСИР настаивают на более агрессивной позиции. Бригадный генерал Хоссейн Салами, главнокомандующий КСИР, заметил: «Мученичество Насраллы — это не просто атака на «Хезболлу», но и на все движение Сопротивления. У нас есть возможность нанести удар в самое сердце сионистского режима, и никакая красная линия не остановит нас, если мы решим действовать».

Однако внутри политического истеблишмента Ирана существуют разногласия относительно того, является ли такая стратегия разумной. Умеренные предостерегают от эскалации напряженности до точки войны, утверждая, что Иран должен сосредоточиться на укреплении своего влияния через дипломатические каналы и сохранении сильного регионального присутствия без прямого военного участия.

Устранение шейха Насраллы может углубить внутренние разногласия в Иране. Сторонники жесткой линии рассматривают смерть Насраллы как прямую атаку на региональную стратегию Ирана, рассматривая любую воспринимаемую слабость или неспособность отреагировать силой как удар по престижу иранского режима. Они утверждают, что потенциальное ослабление Хезболлы и ХАМАС может символизировать более широкое отступление иранского влияния, подрывая легитимность духовного истеблишмента.

Напротив, реформисты и некоторые представители гражданского руководства считают, что убийство Насраллы может стать катализатором для переосмысления конфронтационной позиции Ирана по отношению к Западу и Израилю. Растет обеспокоенность тем, что нынешний путь поддержки воинствующих групп может привести к дальнейшей изоляции и экономическим трудностям для Ирана. Эта перспектива предполагает поворот к более прагматичной внешней политике, которая подчеркивает дипломатическое взаимодействие над военными сложностями.

Если Хезболла и ХАМАС потерпят значительные неудачи или распадутся после убийства Насраллы, это может стать критическим моментом для Ирана. Потеря этих двух организаций не только снизит способность Ирана проецировать силу в Леванте, но и придаст смелости внутренним критикам, которые утверждают, что ресурсы, потраченные на региональные конфликты, следует перенаправить на решение экономических и социальных проблем внутри Ирана.

Такой сценарий также будет иметь последствия для власти духовного истеблишмента. Поскольку эти группы рассматриваются как продолжение идеологического и стратегического влияния Ирана, их поражение может быть воспринято как поражение самих иранских духовных лиц. Это может привести к потере доверия к региональной политике Ирана и подогреть требования перемен внутри политической системы.

Можно ли ожидать нападения Израиля на Иран?

Хотя израильская атака на Иран остается наихудшим сценарием, аналитики предполагают, что Тель-Авив может принять стратегию «целевого сдерживания», направленную на уменьшение влияния Ирана в соседних странах, а не на полномасштабную войну. Тем не менее, с возможным ослаблением Хезболлы и ХАМАС Израиль может увидеть возможность нанести удар по критически важным военным и ядерным объектам в Иране. Эта возможность побудила Тегеран усилить свою противовоздушную оборону и расширить сотрудничество с Россией, которая поставила Ирану передовые ракетные системы С-400.

Если Израиль решит пойти на военную эскалацию, последствия для региона могут оказаться катастрофическими. Прямая конфронтация, скорее всего, спровоцирует более широкий конфликт с участием множества субъектов, включая Сирию, Ирак и даже страны Персидского залива. Глобальный энергетический рынок будет серьезно затронут, а безопасность ключевых морских путей может оказаться под угрозой, что может привести к резкому росту цен на нефть и экономической нестабильности.