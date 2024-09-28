На Фазиля Гасымова оказывается давление с целью прекращения им голодовки
На Фазиля Гасымова оказывается давление с целью прекращения им голодовки
На проводящего в заключении голодовку экономиста Фазиля Гасымова оказывается давление с целью прекращения им акции.
Об этом сообщили близкие Гасымова.
“На меня оказывается давление с целью приема пищи. Даже моего сокамерника принуждают к показаниям, что я якобы кушаю. Однако Аллах свидетель, что я голодаю 107-е сутки. Кроме смеси воды с медом я ничего не принимаю. Мед я стал принимать после того, как мой адвокат Ровшана Рагимова выяснила, что голодающим заключенным по закону полагается смешивать мед с водой», - пересказал слова Гасымова родственник, который с ним говорил по телефону 28 сентября.
Члены семьи вновь просили его прекратить голодовку, но, он был непреклонен.
Вместе с тем, Гасымов заявил родственникам, что несмотря на смертельную голодовку, не намерен совершать суицид.
«Фазиль сказал, что если с ним что-то случится, то знайте, что это не самоубийство», - передал слова Ф.Гасымова его родственник.
Получить комментарий в Пенитенциарной службе не удалось.
*Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, был переведен 26 июля в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением состояния из-за голодовки.
Он был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиков правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.
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