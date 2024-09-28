В воскресенье в Баку ожидается ветреная погода

В воскресенье в Баку ожидается ветреная погода

В воскресенье, 29 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 22-26° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана.

По районам Азербайджана, преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 4-8°, днем - 8-13° тепла.