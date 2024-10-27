Удар Израиля по иранским целям 26 октября, обозначенный как ответный шаг на предыдущую атаку Ирана 1 октября, поднял вопросы о взаимоотношениях между этими двумя давними противниками. Заявление Израиля о предварительном уведомлении Ирана о местах и ​​времени целей — необычный шаг в их истории скрытых военных действий — сигнализирует о том, что стороны не желают эскалации враждебных отношений и заинтересованы в сохранении определенного контроля над напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты также были проинформированы, что подчеркивает скоординированный подход Израиля не только к ситуации в регионе, но и по отношению к иранской повестке.

Сдержанные заявления руководства Израиля и Ирана, сдержанная риторика СМИ обеих стран, говорит о согласовании встречных шагов на нынешнем этапе. В Иране, где агрессивное позерство было основой его ближневосточной политики, относительно тихая реакция руководства может быть интерпретирована как способ избежать прямого конфликта, сохраняя при этом лицо. Ограниченная реакция Ирана, в сочетании с отказом от ответного удара предполагает, что обе страны, возможно, изучают более тихий подход, который в конечном итоге мог бы поддержать более широкую региональную стабильность.

Для Израиля этот удар соответствует его более широким целям по окончательному устранению с политической арены Ближнего Востока радикальных группировок «Хезболла» и «Хамас». События последнего года могут отражать негласное соглашение между двумя странами об устранении с политической арены этих групп, чьи действия подпитывают региональную нестабильность.

Сдержанный ответ Ирана может указывать также на более широкий, хотя пока и неофициальный, поворот в его внешней политике, освобождая место для будущего, в котором дипломатия преобладает над агрессией. Можно предположить, что если эта сдержанная модель сохранится, она может заложить основу для более широких дипломатических шагов, включая потенциальную поддержку решения о двух государствах в Палестине и Израиле. Отказ Ирана от своих традиционных союзов с радикальными течениями, может привести к мирному процессу с Израилем — процессу, который международное сообщество продвигает уже десятилетиями. Дальнейшие шаги могут включать пересмотр Ираном своих ядерных амбиций и сокращение своего влияния в Ливане и Палестине, отказ от роли «государственного спонсора терроризма», ярлыка, который омрачает его отношения с США и их союзниками. Такие сдвиги будут представлять собой значительные шаги к реинтеграции Ирана с западными странами.

Возникающая модель контролируемых ударов и взаимной сдержанности предлагает редкий проблеск стабильности в регионе, отмеченном сложным и часто жестоким соперничеством. И Иран, и Израиль демонстрируют признаки стратегического расчета вместо импульсивной враждебности, потенциально сигнализируя о готовности исследовать путь вперед, который может принести пользу обоим. Хотя остается много препятствий — идеологические разногласия, региональная лояльность и внутренняя политика — текущая тенденция ограниченного взаимодействия предполагает, что обе страны видят ценность в размеренной дипломатии.

Сохранение этой тенденции может ознаменовать начало новой эры ближневосточной дипломатии, основанной на взаимных интересах, а не на вечном конфликте.