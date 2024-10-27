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(49 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиев поздравил Кобахидзе

Президент Азербайджана  Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с результатами проведенных в стране парламентских выборов и «победой партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

«Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям. Верю, что результаты выборов послужат всестороннему развитию и процветанию Грузии, - говорится в послании.

Алиев выразил уверенность в том, что «результаты выборов будут способствовать устойчивому развитию азербайджано-грузинских межгосударственных отношений» и стратегического партнерства между двумя странами.

Он пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом  для  продолжения «политического диалога».

По официальным данным ЦИК Грузии, «Грузинская мечта» набрала на парламентских выборах более 54 процентов голосов избирателей. 4 прозападные оппозиционные коалиции и партии, преодолевшие 5 процентный       барьер  в совокупности набрали около 37 процентов голосов. Оппозиция заявила о массовых нарушениях и оспаривает данные ЦИК.

 

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