Основные права внутренне перемещенных лиц: право на жилище

Статья 2

Одним из основных прав, которые должны соблюдаться для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), вынужденных покинуть свои дома из-за армянской агрессии, является право на жилище. Право на жилище конституционно предоставлено гражданам Азербайджана, и согласно этому ключевому документу никто не может быть незаконно лишен своего места жительства[1]. Конституция также гарантирует гражданам право жить в безопасности. Однако для граждан, насильственно перемещенных из Карабаха, ситуация иная. После освобождения Карабаха от армянской оккупации приоритет должен был быть отдан, в соответствии с национальным законодательством, признанию жилищных (проживающих) прав лиц, ранее проживавших на этих территориях (или, в случае смерти, их наследников). К сожалению, этого не произошло.

Понятно, что, поскольку приватизация не проводилась во время оккупации Карабаха, у жителей этих территорий нет документов, подтверждающих частную собственность на жилье. Однако, как и в других регионах Азербайджана (за исключением новообразованных кварталов), большинство жителей имели технические паспорта, выданные в соответствии с жилищным законодательством Азербайджанской ССР, подтверждающие право собственности. В период независимости приватизация жилых площадей по всей стране проводилась на основе этих документов. Интересно, что даже сегодня приватизация жилья не была полностью реализована в городах, поселках и селах по всему Азербайджану, и многие жители все еще полагаются на технические паспорта советских времен как на доказательство права собственности.

Эмин Гусейнов, специальный представитель президента по освобожденным территориям Карабахского экономического региона (исключая Шушинский район), затронул вопрос имущественных прав ВПЛ в интервью 2022 года, заявив: «...У наших перемещенных соотечественников из этих районов нет документов на имущество. Но у них есть моральные права». Во-первых, отсутствие документов на имущество не отменяет их права собственности. Во-вторых, записи этих документов хранятся в государственных архивах. Наконец, даже если такие архивные документы были уничтожены армянскими оккупантами, решения все еще доступны. После прекращения огня было принято правильное решение не менять административно-территориальную структуру Азербайджана, оставив административные районы на оккупированных территориях нетронутыми. Регистрация населения продолжалась по прежней системе. По последним данным, на освобожденных территориях насчитывается 400 административно-территориальных единиц (районов, где созданы органы местного самоуправления, включая города, поселки и села) в 1041 районе. Из них 210 административных территорий входят в состав Карабахского экономического района, а 180 — в состав Восточно-Зангезурского экономического района[2]. Первоначальные оценки показывают, что на освобожденных от армянской оккупации территориях находилось более 900 населенных пунктов и около 131 000 домов.

В настоящее время представители административно-территориальных единиц исполнительной власти имеют записи о том, кто владел имуществом (жилыми домами, квартирами, приусадебными участками) до оккупации. Примечательно, что первоначальное переселение в Карабах осуществляется на основе реестра тех, кто был зарегистрирован на этих территориях до оккупации. Примечательно, что в Карабахе не расселяются вновь созданные семьи из числа ВПЛ. Жителю, имевшему имущество на этих территориях до оккупации, предоставляется одна единица жилья (индивидуальный дом), не принимая во внимание семьи, созданные за последние 30 лет. В настоящее время нарушаются права не только ВПЛ, переселенных на освобожденные территории Карабаха, но и лиц, имеющих право собственности на землю и жилье (индивидуальные дома) на этих территориях, переселение которых отложено на неопределенный срок. Вопреки официальным заявлениям, имущественные права ВПЛ в нынешних условиях являются не моральным, а чисто юридическим вопросом.

С момента превращения в ВПЛ около 300 000 человек (58 223 семьи) из Карабаха были обеспечены жильем[3]. Однако у них нет прав собственности на жилье, выделенное правительством. Семьи ВПЛ не получили никакой компенсации (денежной или жилищной) за утраченное имущество. Кроме того, тем, кто отказался жить в административных зданиях (общежитиях, детских садах, государственных учреждениях и т. д.), предоставленных исполнительной властью, и выбрал съемное жилье, тем, кто вступил в брак с лицами, проживающими в других местах, тем, кто ранее временно поселился в других городах или регионах, но проживал в помещениях, предназначенных для поселения ВПЛ в течение последних трех лет, тем, кто развелся с лицами, зарегистрированными в регионах, не находящихся под оккупацией, и тем, кто приобрел жилые помещения на свои средства, не было предоставлено временное жилье в государственных зданиях. Для управления процессом расселения вынужденных переселенцев в дома, финансируемые из государственного бюджета, Кабинет Министров утвердил «Положение о порядке предоставления жилых помещений временного жилищного фонда для внутренне перемещенных лиц», в котором указано, что жилье из этого фонда временно выделяется для улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев[4]. В Жилищном кодексе также есть специальный пункт, посвященный этому вопросу: «Жилые помещения временного жилищного фонда для внутренне перемещенных лиц и лиц, имеющих статус беженца, предназначены в соответствии с законодательством для размещения лиц, признанных вынужденными переселенцами, и лиц, имеющих статус беженца»[5].

До настоящего времени жилые помещения предоставлялись вынужденным переселенцам (ВПЛ) во временное пользование на основе договоров аренды, утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 29 апреля 2010 года № 80 «Об утверждении формы договора найма специального жилого помещения». Согласно постановлению, эти жилые помещения сдаются в аренду вынужденным переселенцам в качестве арендаторов, которым не разрешается переселять лиц, не входящих в их семью (не указанных в договоре), проводить капитальный ремонт, сдавать имущество в аренду или передавать его в пользование другим лицам и т. д. Арендодатель (Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев) может расторгнуть договор по простым причинам (например, если ВПЛ не проживает в жилье в течение трех месяцев, получает отдельное жилье и т. д.)[6]. Очевидно, что не может быть и речи о правах собственности или праве распоряжения этим имуществом.

Такая же политика применяется к вынужденным переселенцам, переселенным в недавно восстановленные (построенные) жилые поселки (отдельные дома, квартиры) на освобожденных от армянской оккупации территориях в Карабахе. Такие вынужденные переселенцы подписывают «Временное соглашение о переселении в жилые районы на освобожденных территориях». Это соглашение представляет государство в лице Натига Нариман оглу Гусейнова, директора Департамента по репатриации Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Соглашение основано на форме договора аренды, утвержденной Кабинетом министров. Оно не предоставляет имущественных прав вынужденным переселенцам. Согласно соглашению, вынужденные переселенцы обязуются содержать жилое помещение в хорошем состоянии и воздерживаться от существенного ремонта без разрешения соответствующего органа комитета. В третьем пункте соглашения «Регистрация прав собственности на жилую площадь» говорится: «Переселяемое лицо не может дарить, продавать, сдавать в аренду, передавать в пользование другим лицам, перестраивать, сдавать в субаренду или закладывать выделенное ему жилое помещение до тех пор, пока его права собственности не будут зарегистрированы государством». Как видно, признание права собственности ВПЛ на жилье отложено на неопределенный срок.

В документе используется термин «предоставление переселяемому лицу права владения и пользования жилым помещением». Статья 152 Гражданского кодекса определяет право собственности как предоставление собственнику права владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Согласно этой статье, право владения означает фактический контроль над имуществом, право пользования относится к извлечению выгод из его природных свойств, а право распоряжения определяет юридическую судьбу имущества. Право владения и пользования позволяет лицу владеть и пользоваться имуществом, в то время как осуществление права распоряжения отражает право собственности на имущество. Статья 146.2 Гражданского кодекса гласит, что право распоряжения возникает с момента регистрации права собственности на имущество в государственном реестре. Пленум Конституционного суда дал развернутое разъяснение относительно этих определений в своем постановлении от 25 октября 2010 года «О толковании статьи 178.8 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики»[7]. Поскольку в соглашении, подписанном с вынужденными переселенцами, переселенными в Карабах, отсутствует понятие «распоряжение имуществом», обсуждение права собственности неуместно.

В вышеупомянутом интервью спецпредставитель президента Эмин Гусейнов также заявил, что государство привержено обеспечению как имущественных прав, так и доли прав на землю наших бывших соотечественников-переселенцев: «Ведутся обсуждения о том, как и когда будут реализованы механизмы для этого. Когда придет время, конкретные предложения и инициативы будут обсуждены и представлены широкой общественности».

Такие обсуждения должны проводиться с общинами ВПЛ. Это требование закона, а также морали. Решения не должны приниматься за закрытыми дверями без публичного оглашения. Мнение ВПЛ, как заинтересованной стороны в этом процессе, должно учитываться. Если нет, то с какой целью принимались Закон «Об участии общественности», «Положение о порядке избрания общественных советов институтами гражданского общества», «Правила проведения общественных слушаний и общественных обсуждений проектов законов, подготовленных центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления»?

И когда же наступит это неопределенное время?

Наступит ли оно вообще такими темпами?

Предыдущие статьи:

Статья 1: Основные права внутренне перемещенных лиц: права собственности на землю

[1] Конституция Азербайджанской Республики. Статья 43. Жилищное право.

[2] Расчет проводился по районам, освобожденным от оккупации, за исключением Агабединского и Бардинского районов.

[3] http://sfdi.gov.az/mecburi-kockun-tarix

[4] Порядок предоставления жилых помещений фонда временного размещения вынужденных переселенцев. Статья 1.4.

[5] Жилищный Кодекс. Статья 96. Назначение жилых помещений фонда временного размещения вынужденных переселенцев и лиц, имеющих статус беженцев

[6] https://e-qanun.az/framework/19544

[7] https://e-qanun.az/framework/20512