Голодовка в тюрьме: закон и право умереть от голода

Азербайджанские политические оппозиционеры, преследуемые и помещаемые в следственные изоляторы и другие места заключения, прибегают к последнему способу протеста - голодовке. В большинстве случает тюремная администрация заявляет об отсутствии у них информации о протестной голодовке заключенного, реже, если голодающий приближается к смерти, его переводят в санитарно-лечебную часть. Недавно произошел уникальный случай из этого ряда - начальник следственного изолятора N1, в Баку, наградил голодающего больше 50 дней члена ПНФА Фамиля Халилова грамотой за примерное поведение. Какие права закон предусматривает у проводящего протестную голодовку заключенного, и какие несет при этом обязанности руководство Пенитанциарной системы? Эти и другие вопросы осветил для Turan глава Правозащитного центра Азербайджана Элдар Зейналов. Он ответил на вопросы Turan.

Голодающий = нарушитель порядка

- Как менялось отношение государства, вышедшего из СССР, к голодовке как форме протеста заключенных?

- Отказ от приема пищи, или голодовка, является одним из давних и распространенных способов протеста в тюрьмах. Но в Азербайджане в качестве законного вида протеста его признали не сразу, а лишь 20 лет назад, после серии коллективных голодовок заключенных Гобустанской тюрьмы, подвергавшихся за это жестоким наказаниям.

Со стороны администрации отказ от пищи выглядел таким же нарушением распорядка, как отказ выйти на утреннюю поверку или лечь спать после отбоя. Заключенные же считали этот шаг вынужденным способом выразить свое негативное мнение об изменениях в законодательстве и условиях в этой тюрьме. Кстати, через 20 лет по рекомендациям международных организаций заключенных все же перевели из Гобустана в Умбакы, где условия намного ближе к европейским тюремным стандартам.

А тогда, в феврале 2004 года, впервые появилась инструкция, которая разделила отказ от приема пищи на обоснованный и необоснованный, и в зависимости от этого определила, какими должны быть действия тюремной администрации.

В случае, если требования заключенного признаются «законными», т. е. основанными на положениях «Кодекса по Исполнению наказаний» и «Правил Внутреннего Распорядка», администрация должна принять незамедлительные меры по их удовлетворению или же предупредить заключенного, что законные требования не могут быть выполнены в короткий срок по объективным причинам. Если же причина голодовки признана неуважительной (необоснованной), то заключенному дается полное и квалифицированное объяснение этого, а его действия могут быть расценены как нарушение режима, с вытекающими отсюда последствиями (наказание и испорченная характеристика).

- Какие нормативные документы регулируют отношение администрации к голодающему?

- В настоящее время, действует уже вторая «Инструкция об условиях содержания и принудительного кормления заключенных и арестованных лиц, отказывающихся от приема пищи в пенитенциарных учреждениях» (№32-N от 30 декабря 2012 г.). Текст ныне действующего документа можно найти на сайте «Единая база данных правовых актов» по ссылке: https://e-qanun.az/framework/25285

Следует добавить, что требования голодающего, не изложенные письменно и не заверенные администрацией, для внешнего бюрократического мира как бы не существуют. В таких случаях создается коллизия, когда родственники заявляют о голодовке, а тюремная администрация опровергает это, возражая, что заявление о голодовке ей не поступало. Бывало и так, что администрация под разными предлогами незаконно отказывалась принимать заявление о голодовке, и тогда приходилось прибегать к помощи адвоката.

Что дальше?

- Расскажите о процедуре отношений "администрация-голодающий"

- После того, как утром на поверке или во время раздачи завтрака, заключенный объявляет об отказе от приема пищи, с ним должен встретиться начальник пенитенциарного учреждения или следственного изолятора, либо же лицо, его замещающее. Этот офицер должен выяснить причины голодовки, в том числе поговорить об этом лично. О голодовке сообщается руководству Пенитенциарной службы Азербайджана (или Нахчивана) а в случае подследственного или подсудимого — и органу, осуществляющему уголовный процесс. В беседе участвует начальник или врач медсанчасти, который сообщает о голодовке своему начальству (в Медицинское Управление).

Отказ от приема пищи оформляется письменно, после чего заключенному должны быть созданы соответствующие условия. Они включают изоляцию заключенного от тех, кто может тайно передать еду, и очистку помещения от всего съестного. Обычно заключенного помещают в отдельную палату медсанчасти, либо в изолятор или одиночную камеру. Если голодающего не изолировали от сокамерников (за исключением коллективной голодовки, где несколько голодающих могут разместить вместе), то это верный признак того, что голодовка не зарегистрирована администрацией, и он голодает впустую.

В пределах одних суток с начала голодовки проводится медицинское освидетельствование проводящего голодовку заключенного, чтобы оценить его психическое и общесоматическое состояние. В частности, врач должен внимательно и всесторонне обследовать больного на выявление наличия сахарного диабета, острого гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эпилепсии и других заболеваний обмена веществ, являющихся противопоказаниями к отказу от полноценного питания. В случае обнаружения одной из таких болезней, голодовку запрещают по медицинским показаниям. В остальных случаях голодающему разъясняют, что такие действия вредны для организма.

С момента изоляции, голодающий находится под врачебным надзором, и на него ежедневно заполняются два регистрационных листа. В один лист трижды в день заносятся отметки о выдаче и возвращении пищи (ее предлагают съесть и забирают через два часа). В другом отмечаются жалобы и физиологические показатели: пульс, температура тела, масса, артериальное давление, количество и частота приема жидкости (1,5-3,0 л в день), психическое состояние, лабораторные показатели. Эти листы вшивают в историю болезни или медицинскую карту. Если отказ от пищи длится более недели, то могут проводиться общие анализы крови и мочи, а также биохимический анализ крови. При необходимости в помещении, где он содержится, может быть оказаны амбулаторное лечение и неотложная медицинская помощь.

При этом заключенный обязан выполнять все остальные свои обязанности по тюрьме, участвует в следственных действиях и судебных заседаниях. Его могут направить и в другие места содержания под стражей, но в сопровождении медицинского работника. От работы или транспортировки из тюрьмы может освободить лишь заключение врача. Впрочем, сейчас в тюрьмах есть щадящий вариант — дистанционное участие в допросе, заседании суда или свидании через видеосвязь.

- Какие последствия для здоровья грозят голодающему в местах заключения?

- Затянувшееся голодание вызывает ряд неприятных ощущений: чувство голода, постоянную слабость, нарушение сна, дискомфорт в желудке, снижение иммунитета организма, отёки. Температура тела и кровяное давление понижаются, пульс снижается до 60 ударов в минуту. Некоторые неправильно полагают, что в этом состоянии во избежание отеков и для разогрева тела нужно больше двигаться. На самом деле, как мне рассказывали «голодовщики» со стажем, двигаться нужно как раз меньше.

При ухудшении состояния лица, отказавшегося от приема пищи, его направляют в Лечебное учреждение (центральный тюремный госпиталь). Там ему снова предлагают принять пищу, еще раз подробно объясняют важность прекращения голодовки, убеждая начать принимать пищу.

Следующим шагом является применение медицинских мер, т.е. принудительного кормления. Для питания используется составленная по рецепту врача пищевая смесь из легкоусвояемых продуктов небольшими порциями с питательностью не менее 3 тысяч килокалорий в течение дня. Процедура принудительного лечения болезненная, в некоторых случаях может вызвать перебои в дыхании и работе сердца, поэтому врач держит под рукой все, необходимое для оказания первой медицинской помощи.

В решении по делу «Невмержицкий против Украины» (№54825/00), Европейский Суд по Правам Человека постановил, что принудительное кормление не может считаться унижающим достоинство, если необходимо для спасения жизни человека. А вот принудительное кормление без медицинской необходимости с причинением боли (трубка в пищеводе, наручники, расширители рта) можно приравнять к пыткам.

В этой связи вспоминается полуанекдотический случай, когда голодающим заключенным Гобустанской тюрьмы, о которых я говорил, продемонстрировали солидного диаметра резиновый шланг, заявив, что в случае продолжения голодовки через него будут кормить ректально (ну, вы понимаете). Это был розыгрыш, так как таким путем никого при голодовке не кормят, но не все про это знали. Причем в случае реального применения шланга, у человека мог бы сильно понизиться статус в среде заключенных. На многих участников протеста это подействовало, и они отказались от продолжения голодовки. Но эффект от этого был разовый, потому что вскоре заключенные выяснили, что кормят с другой стороны, и посмеялись над черным юмором тюремщиков.

Голодовка и смерть

- Можно умереть от голода в азербайджанской тюрьме?

= Обычная голодовка, т. е. отказ от принятия любой пищи, но с употреблением воды, приводит к смерти от голода примерно через 2 месяца (60-70 дней). Сухая голодовка, т. е. отказ и от пищи, и от воды, приводит к обезвоживанию организма и к смерти через 3-10 дней. Некоторые из голодающих заключенных в этой связи грозят тем, что доведут до смерти акцию голодовки.

Но обязанностью тюремного врача является недопущение смертельного исхода, и умереть голодающему не дадут. Когда существует опасность для жизни заключенного и основание считать, что он утратил способность принимать адекватное решение относительно себя, то решение о возобновлении кормления в принудительном порядке принимает врач, который может проконсультироваться с психиатром. Если голодающий грозит лишить себя жизни, то он может на вполне законном основании оказаться в психиатрической больнице (ст.11 Закона «О психиатрической помощи»).

Правда, если тюремный врач недостаточно квалифицированно провел обследование заключенного и учел не все болезни, то человека сможет убить и такой обычно не опасный для организма стресс, как голодовка. Как, например, было в 2007 г. с политической активисткой Фаиной Кунгуровой, которую арестовали в нормальном физическом состоянии и слегка взвинченном настроении. Ее психическое состояние не учли. И голодовка ее убила.

Иногда администрация уверяет, что заключенный не голодает. Что это значит?

- Не могу не отметить случаи, когда голодовку симулируют, чтобы подольше привлечь к себе внимание и тем самым «актуализировать свое дело», как выразился один мой знакомый арестант.

Как я уже сказал, при простой голодовке без вмешательства врачей человек умирает через 2 месяца, а при сухой — через полторы недели. Поэтому, если кто-то голодает значительно дольше этих сроков, и его все еще не кормят принудительно, то такой случай у критически мыслящего человека обычно вызывает сомнение. А у тюремных надзирателей и врачей — это сомнение профессиональное. Ведь, если выяснится, что голодовка фиктивная, то голодающий автоматически попадает в число симулянтов и нарушителей режима, и будет наказан.

С этим связаны неожиданные обыски, которые проводят в помещении, в котором голодает заключенный. Но работает и творческая фантазия заключенных, которые разными путями передают своим «голодающим» товарищам колорийные продукты. Например, в одном из известных мне случаев, они пропитали сахарным сиропом майки с трусами, которые послали в медсанчасть голодающим, чтобы те размочили их в воде и угостились сладкой водичкой. До этого я слышал такое лишь про пересылку наркотиков.

Старшее поколение еще помнит, как в перестроечных 1986-87 годах, некий доктор Чарльз Хайдер, широко разрекламированный в советской прессе, разбил палатку у Белого дома в Вашингтоне и объявил смертельную голодовку против гонки вооружений и ядерного оружия. Он пил воду с морской солью, принимал витамины, и продержался так без еды 218 дней (7 месяцев). Одни объясняли его феномен упитанностью 56-летнего Хайдера, который в начале голодовки при росте 188 см весил 136 кг, другие считали его симулянтом, а его голодовку — частичной (раз в неделю он уходил домой, чтобы «помыться»).

Частичная голодовка, когда человек все же что-то потребляет и тем самым поддерживает жизненную энергию, может продолжаться долго и к смерти не приводит. По сути, ее можно считать диетическим питанием или лечебным голоданием, которое освобождает организм от излишнего жира. Например, про Хайдера говорили, что он решился на голодовку, так как лечащий врач якобы порекомендовал ему сбросить вес (он действительно потерял 77 кг). Возможно, благодаря своим голодовкам он прожил еще 17 лет.

Я знаю заключенных, которые регулярно чистят организм таким образом, поддерживая себя подслащенной водой, соками или молоком. Такого рода голодание не только оздоравливает организм (его применяют при лечении таких болезней, как панкреатит, холецистит, энтероколит, гипертония, атеросклероз сосудов, нарушения ритма сердца и др.), но и является хорошей тренировкой, позволяющей держать настоящую голодовку дольше, чем остальные заключенные, которые обычно сдаются уже на 5-й день. В качестве подготовки к голодовке, обычно накануне едят высококалорийную еду. Традиционным блюдом перед голодовкой является, например, хаш, который, помимо калорийности, создает в организме запас желатина, необходимого для суставов, ногтей и волос.

Есть и такие заключенные, которые по тем или иным причинам (например, из страха отравиться) отказываются от тюремной пищи, но при этом едят домашние продукты. Администрация тюрем терпимо относится к такой практике, полагаясь на присмотр врачей.

Разумеется, частичная голодовка, не создающая опасности для жизни, в качестве метода протеста общественным мнением не воспринимается.

Как человек, который более 30 лет изучает тюремные порядки, я не рекомендую никому из заключенных уподобляться Хайдеру, обесценивая свой, возможно, справедливый протест театральными заявлениями о «сухой» и «смертельной» голодовках, а потом прерывая ее через пару дней или месяцами симулируя отказ от пищи. Голодовка — слишком опасный для здоровья метод протеста, чтобы начинать ее физически и морально не подготовленным.