«Критика и призывы в адрес страны будут продолжаться даже после COP29»

29-я сессия Конференции сторон (КС-29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), которая началась в Баку 11 ноября, продолжается и продлится до 22 ноября. В это время международные организации продолжали обращаться к Азербайджану по вопросам прав человека.

6 ноября 17 международных правозащитных организаций, включая Human Rights Watch, обратились с призывом к лидерам ЕС, участвующим в COP29. В своем совместном заявлении они призвали лидеров ЕС напрямую обсудить с властями Азербайджана вопрос политически мотивированных тюремных заключений и обеспечить освобождение задержанных.

Международная коалиция за демократическое обновление (ICDR) и Фонд Форум 2000 также обратили внимание на ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане во время климатического саммита COP29. 14 ноября в немецком Бундестаге состоялись обсуждения по правам человека в Азербайджане и саммиту COP29 в Баку. После дебатов депутаты призвали власти освободить политических заключенных, включая Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Самира Ашурова и других.

19 ноября в рамках COP29 состоялись дебаты на тему «Климатическая справедливость невозможна без гражданского пространства и осмысленного участия». Организаторами мероприятия выступили Human Rights Watch, Amnesty International и ряд других международных правозащитных организаций. Кроме того, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить правозащитников, журналистов и активистов. Письмо было опубликовано на официальном сайте Совета Европы 18 ноября.

Коалиция из 159 профессоров и преподавателей из 100 университетов 28 стран также направила письмо министру экологии и природных ресурсов Азербайджана и президенту COP29 Мухтару Бабаеву, призывая освободить экономиста и ученого Губада Ибадоглу.

Это лишь некоторые из призывов, касающихся прав человека, которые прозвучали в адрес Азербайджана в ходе мероприятия COP29 в Баку.

Фуад Гасанов, член Глобального совета по Евразии международной организации Publish What You Pay, председатель общественного объединения Democracy Monitor и бывший старший специалист Программы развития ООН, рассказал ASTNA об этих призывах.

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Вопрос: Г-н Гасанов, международные организации усилили свои призывы относительно прав человека в Азербайджане во время КС-29. Считаете ли вы целесообразным освещать этот вопрос в этот период?

Ответ: Камран бей, любой регион, принимающий глобальное событие, естественным образом становится центром международного внимания, и это совершенно нормально. Во время таких событий ситуация в принимающей стране подвергается многогранному глобальному изучению, включая правовые, политические, экономические и культурные аспекты. В странах с серьезными проблемами с правами человека, где международные призывы не были эффективными, а дипломатические усилия потерпели неудачу, такие масштабные мероприятия часто служат ориентированными на результат платформами для адвокации, проверяющими различные инструменты и механизмы. Это становится особенно актуальным в периоды, когда внутренние платформы для адвокации критически сокращены, гражданские пространства серьезно сужены, институты гражданского общества маргинализированы и отсутствует эффективный диалог между гражданским обществом и правительством.

Вопрос: Но COP29 — это климатическая конференция, а не конференция по правам человека. Азербайджан принимает эту климатическую конференцию. Разве использование мероприятия для давления на Баку по вопросам прав человека не похоже на «атаку одной рукой, пожимая руку другой»?

Ответ: Политически мотивированные проблемы с правами человека в первую очередь затрагивают наших граждан. Их существование противоречит обязательствам Азербайджана перед международными организациями, обязательствам, которые служат общему благу и способствуют устойчивому позитивному имиджу страны. Отказ Азербайджана участвовать в необходимом сотрудничестве на международных площадках, его низкий рейтинг в выполнении решений Европейского суда по правам человека и его неспособность устранить законодательные и операционные барьеры, с которыми сталкивается гражданское общество, наряду с отсутствием политической воли для решения проблемы политических заключенных, являются существенными препятствиями на пути улучшения имиджа страны. Эти проблемы по праву поставили Азербайджан под постоянный международный контроль и комплексный мониторинг, учитывая его амбиции играть ключевую роль в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности и устойчивого мира в регионе.

Вопрос: Когда было решено, что COP29 будет проходить в Азербайджане, в стране уже были проблемы с политзаключенными, правами человека и политическими арестами. Почему западные страны согласились провести мероприятие в Азербайджане?

Ответ: Решения не всегда принимаются из числа лучших вариантов. Часто приходится выбирать относительно лучший вариант из множества несовершенных, а иногда и вовсе нет альтернатив. Методология и механизмы принятия таких решений также могут быть несовершенными. Согласно правилам ООН, каждая сессия КС должна проводиться страной из определенного региона на ротационной основе, и на этот раз КС29 должна была пройти в стране Восточной Европы. Однако Россия заблокировала страны ЕС, а Азербайджан и Армения заблокировали друг друга. Чтобы не допустить кризиса, Армения отозвала свою заявку и поддержала кандидатуру Азербайджана. В результате было единогласно решено провести КС29 в Баку.

Хотя причины ухода Армении не были полностью выяснены, было высказано предположение, что этот шаг может помочь восстановить доверие между двумя давно конфликтующими соседями и способствовать подписанию будущего мирного соглашения. Этот фактор, вероятно, сыграл свою роль. Более того, предыдущий опыт Азербайджана в проведении глобальных мероприятий и имеющиеся у него ресурсы позиционировали страну как жизнеспособного кандидата. Следовательно, страны, которые обычно критикуют Азербайджан на международных площадках, не препятствовали этому процессу. Также была надежда, что проведение такого мероприятия может создать новые возможности для диалога и решения серьезных вопросов.

Вопрос: Официальный Баку в ответ на эти заявления утверждает, что в Азербайджане нет политических заключенных, а критика в отношении прав человека проистекает лишь из недостатка информации.

Ответ: Наличие политических заключенных в Азербайджане было признано еще во время переговоров о вступлении страны в Совет Европы в 2001 году. Долгое время эффективное сотрудничество между сторонами приводило к постепенному сокращению числа политических заключенных на основе согласованного списка, и это создавало некоторую надежду на всеобъемлющее решение вопроса. Однако качество эффективного сотрудничества со временем снижалось, и в конечном итоге сотрудничество на основе диалога зашло в тупик, что привело к кризисной фазе. Многочисленные авторитетные международные организации подтверждают наличие значительного числа политических заключенных в Азербайджане на основе установленных критериев и выражают солидарность с Советом Европы в этом вопросе. Эта история объясняет настойчивость Баку в утверждении, что «политических заключенных нет». В глобальную цифровую эпоху утверждение об отсутствии информации по такой важной теме не является заслуживающим доверия подходом.

Вопрос: Выдвижение на первый план вопросов прав человека бросает тень на организацию и проведение таких мероприятий, отвлекая от их цели. Это не служит целям правительства Азербайджана. Что можно сделать, чтобы Азербайджан запомнился как страна, принимающая это мероприятие, а не как страна с проблемами прав человека?

Ответ: Несомненно, состояние прав человека в стране, принимающей такие масштабные мероприятия, создает впечатление, что важные ценности не соблюдаются. Поскольку вопросы прав человека в Азербайджане постоянно обсуждались вокруг мероприятия COP29, и существенные ожидаемые шаги не были предприняты в этот период, критика и призывы в отношении страны будут сохраняться даже после завершения мероприятия. Если эти известные проблемы не будут решаться систематически, проведение глобальных мероприятий будет продолжать подвергать Азербайджан резкой критике. Для значимого изменения статус-кво необходима политическая воля, которая зависит от нескольких факторов. Надежда умирает последней; усилия по обсуждению, диалогу и призывам к переменам должны продолжаться.