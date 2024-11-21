Почему скрывают стоимость памятника Победы в Баку?
На днях внимание общественности привлекла ситуация вокруг нового памятника Победы в Карабахской войне, открытого 8 ноября 2024 года в Баку. Известный архитектор и исследователь архитектурных артефактов Азербайджана Эльчин Алиев столкнулся с неожиданным противодействием со стороны людей в штатской одежде, когда попытался фотографировать детали мемориала.
Инцидент в Парке Победы
Архитектор рассказал, что при съемке его остановили три человека, представившиеся сотрудниками полиции.
"Сначала подошел человек в черных очках и с двумя рациями. Он фотографировал меня на свою камеру, не объясняя причин. Позже ко мне подошел его начальник, Орхан Иманбейли, а затем третий, отказавшийся представиться," — поделился Эльчин Алиев в Meta.
Полицейские, по его словам, настойчиво просили прекратить съемку, заявляя, что "достаточно одной фотографии". На вопрос архитектора, какие законы он нарушил, ответ был уклончивым — его действия попросту снимались на камеру.
Тайна вокруг стоимости проекта
Эльчин Алиев отметил, что намерен опубликовать свой анализ архитектурной работы мемориала в Парке Победы. Однако противодействие, с которым он столкнулся, вызывает у него подозрения.
"Производители работ, заработавшие на памяти павших воинов, боятся элементарных вопросов и огласки," — написал архитектор.
Особый интерес вызывает вопрос, почему власти не раскрывают стоимость строительства мемориального комплекса. Монументальный памятник, расположенный на площади в 9 гектаров, включает белую арку высотой 44 метра, символизирующую 44 дня войны, узоры карабахских ковров, многочисленные зелёные насаждения, водопады и клумбы. В парке также планируется масштабный Музей Победы, строительство которого еще не завершено.
Отсутствие официальной информации о бюджете проекта вызывает недовольство среди граждан и экспертов. Многие предполагают, что высокая стоимость памятника могла бы быть объяснена масштабом работ, однако отсутствие прозрачности лишь подогревает слухи.
Символ победы или повод для споров?
Открытие памятника, проведенное с участием президента Ильхама Алиева, должно было стать символом национальной гордости. Однако ситуация с вмешательством в деятельность архитектора и тайна стоимости проекта оставляют неприятный осадок.
Вопросы об общественном контроле и прозрачности в реализации подобных проектов продолжают волновать азербайджанское общество. Возможно, в ближайшее время власти решат прояснить ситуацию, чтобы избежать дальнейших спекуляций и недовольства.
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