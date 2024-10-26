У проводящего  136-е сутки голодовку Фазиля Гасымова начались сильные сердечные боли

Состояние здоровья, проводящего 136-е сутки голодовку в тюремном заключении экономиста Фазиля Гасымова остается тяжелым.

25 октября в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы его посетили близкие.

«Наша встреча прошла под строгим надзором. Состояние Фазиля крайне тяжелое. Фазиль сказал, что от сердечных болей не может по ночам спать. Он сильно похудел. Иммунитет у него очень снижен. Мы обеспокоены тем, что он в любой момент может впасть в кому. Из-за голодовки он настолько внешне изменился, что едва узнаваем. Словно от него остался только скелет», - сказал Turan член семьи.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиков правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.

В заключении он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста.