Азербайджан и Италия за круглым столом

5 сентября в ходе рабочего визита президента Азербайджана в Италию состоялся итало-азербайджанский бизнес-стол. Мероприятие, поддержанное Министерством предприятий и «Сделано в Италии» Италии, Министерством экономики Азербайджана, Агентством по поощрению экспорта и инвестиций в Азербайджан (AZPROMO) и ведущей промышленной ассоциацией Италии Confindustria, объединило официальных лиц и руководителей бизнеса для изучения экономического сотрудничества за пределами энергетического сектора.

В круглом столе приняли участие около 40 предпринимателей из обеих стран, представляющих такие отрасли, как энергетика, химия, автомобилестроение, машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство, металлургия и строительство. В частности, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул роль Италии как крупнейшего торгового партнера Азербайджана, подчеркнув стратегическую важность отношений. Он указал на активное участие Италии в постконфликтных усилиях по восстановлению Азербайджана, особенно на территориях, освобожденных от оккупации, как на ключевую область сотрудничества.

Джаббаров подчеркнул, что «достигнутые в ходе мероприятия обсуждения и соглашения еще больше укрепят наши связи и откроют новые возможности для сотрудничества». Его замечания поддержал Адольфо Урсо, министр предприятий и «Сделано в Италии» Италии, который высоко оценил прочное энергетическое партнерство между двумя странами, призвав при этом уделять больше внимания ненефтяным секторам.

Представители правительств и частных предприятий поделились своим видением развития партнерских отношений в приоритетных секторах, включая промышленность, возобновляемые источники энергии, инфраструктуру и фармацевтику. Юсиф Абдуллаев, исполнительный директор AZPROMO, и Орхан Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), рассказали об экспортном потенциале и инвестиционных возможностях Азербайджана, подчеркнув заинтересованность страны в расширении ненефтяной торговли с Италией.

В ходе мероприятия было подписано несколько меморандумов о взаимопонимании (MoU). Среди примечательных соглашений — сотрудничество между итальянской компанией Dromont Comec и азербайджанской Matanat A, а также совместные проекты с участием Leonardo Electronics и Improtex Industries LLC. Эти партнерства будут сосредоточены на новых производственных инициативах, научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах и ​​обмене техническим опытом.

В дополнение к официальным обсуждениям, азербайджанская делегация встретилась с ключевыми итальянскими торговыми организациями, включая Annatura, компанию, специализирующуюся на сельскохозяйственных технологиях, и Scorpio Group, а также итальянскую сельскохозяйственную организацию Coldiretti. На этих встречах обсуждались потенциальные синергии в сельском хозяйстве, секторе, созревшем для развития в стратегии диверсификации Азербайджана.

Несмотря на активную торговлю энергоносителями между Азербайджаном и Италией — 15,2 млрд долларов США экспорта нефти и газа составили большую часть 15,7 млрд долларов США двусторонней торговли в 2023 году — ненефтяные секторы остаются относительно слаборазвитыми. Обе стороны признали необходимость исправления этого дисбаланса.