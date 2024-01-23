bp проводит в Азербайджане крупнейшую в мире программу по сбору сейсмических данных

Компания BP, известный оператор проекта разработки месторождения Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли (АЧГ), приступила к беспрецедентному предприятию в области сейсмических исследований. Последняя инициатива компании, новаторская программа сейсмических исследований высокой четкости в 4-х измерениях (4D), была запущена на месторождении АЧГ 20 января, как сообщает пресс-служба BP-Azerbaijan.

Это амбициозное начинание выделяется как самое масштабное в мире мероприятие по сбору сейсмических данных, охватывающее различные аспекты, такие как географические масштабы, финансовые инвестиции и временные обязательства. Основным направлением этого колоссального проекта является разведка продуктивных пластов "Балаханы" и "Фазиль" в пределах блока АЧГ.

Охватывая впечатляющие 740 квадратных километров под сейсмическим источником и дополнительные 507 квадратных километров под приемниками, программа сейсморазведки 4D устанавливает новый стандарт в этой области. BP выделила ошеломляющие 370 миллионов долларов на это предприятие, подчеркивая свою непоколебимую приверженность расширению границ технологических инноваций и научных исследований. Комплексная программа рассчитана на пять лет, с 2024 по 2028 год.

Планирование этой масштабной программы началось в начале прошлого года, продемонстрировав стратегическое предвидение BP и тщательную подготовку. Реализация программы будет включать в себя пять сеансов мониторинга, проводимых в течение пяти лет с использованием передовых подводных узлов и специализированных судов снабжения, а именно "Муровдаг" и "Губа".

Рошни Мусаи, вице-президент BP по недропользованию в Азербайджане, Грузии и тюркском регионе, подчеркнул важность месторождения АЧГ, назвав его крупнейшим нефтяным месторождением под управлением BP. Мусаи подчеркнул важность получения всестороннего представления об архитектуре коллектора и контактных перемещениях флюидов в пределах блока АЧГ. Ожидается, что использование современной технологии 4D в этой программе предоставит бесценные данные о пластах, что позволит BP свести к минимуму непредвиденные проблемы при эксплуатации скважин в будущем и максимизировать добычу на месторождении в ближайшие десятилетия.

Реализация этой программы входит в компетенцию ООО "Каспий Гео", что еще больше укрепляет стратегические партнерские отношения BP в стремлении к новаторским достижениям в нефтегазовом секторе.