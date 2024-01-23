Активист Ахмед Мамедли допрошен в управлении по борьбе с коррупцией
Активист Ахмед Мамедли допрошен в управлении по борьбе с коррупцией
Политический активист Ахмед Мамедли 23 января был вызван в главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
Как сообщил Turan активист, ему было заявлено о возобновлении расследования по делу «о подделке документов». Это расследование против него было начато осенью 2022 г. после отбытия им административного ареста на 30 суток.
Мамедли арестовали в сентябре 2022 г. после пацифистских постов в соцсетях в связи с военной эскалацией на границе между Азербайджаном и Арменией.
«Во время ареста мне предложили прекратить пацифистскую и политическую деятельность, пригрозив проблемами, но я отказался », - сказал активист.
В период ареста из Госслужбы по мобилизации и призыву в Джалилабадскую районную прокуратуру была направлена жалоба о якобы подделке активистом документа о поступлении в магистратуру в турецкий университет.
По словам активиста, это был документ о предварительном приеме и для получения окончательного документа он должен был выехать в Турцию, пройти регистрации и сделать оплату. Однако из-за ареста он не смог этого сделать.
«Меня дважды допрашивали в прокуратуре, а затем вопрос остался открыт. Вчера вдруг меня вызвали в Главное управление по борьбе с коррупцией, заявив, что теперь это дело вести они. Сегодня я был допрошен в качестве свидетеля, хотя мне сказали, что я считаюсь «подозреваемым». Взяли образцы почерка, подписи, сказали, что направят их на экспертизу», - сказал Мамедли.
Мамедли считает, что «активизация» его дела связана с его публикациями. Власти продолжают репрессивные меры против критиков правительства.
Получить комментарии в Управление Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией не удалось.
Мамедли известен участием в студенческих акциях протеста. Он являлся также лидером Движения «Демократия 1918», которое прекратила свою деятельность осенью 2023 г.
Мамедли продолжает политическую деятельность, публикуя в соцсетях и зарубежных академических изданиях материалы по вопросам политики и прав человека.
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