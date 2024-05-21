За нарушение законов против легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма – штраф 20 тыс.манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предпринял значительные шаги по обеспечению соблюдения законов о борьбе с незаконным финансированием, наложив штрафы на две небанковские кредитные организации, Finca Azerbaijan и PSG Finance, за нарушения финансового законодательства. Это действие подчеркивает неизменную приверженность Центрального банка борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране.

Finca Azerbaijan была признана виновной в нарушении законов, направленных на предотвращение легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма. Всесторонняя проверка, проведенная Центральным банком Азербайджана, выявила многочисленные нарушения, в результате чего суд Насими наложил штраф в размере 20 000 манатов. Кроме того, высокопоставленный сотрудник организации был лично оштрафован на 2000 манатов.

С другой стороны, PSG Finance столкнулась с более жесткими санкциями за аналогичные нарушения, и суд Хатаи назначил штраф в размере 100 000 манатов.