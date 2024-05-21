МВД отчиталась об изъятии наркотиков и оружия

МВД отчиталась об изъятии наркотиков и оружия

Полиция за последние сутки изъяла из незаконного оборота 46 кг наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД в Баку, а также Агджабединском, Шамкирском, Евлахском и Джалилабадском районах были задержаны подозреваемые в наркоторговле, сообщила пресс-служба МВД.

У ранее судимых Руфата Асадова, Фазиля Азизова и Турала Махмудова было изъято 30 кг. марихуаны.

Кроме того, у Анара Абасова, Рашада Мамедова, Мурада Аскерова и Лейлы Мамедовой полиция изъяла 16 кг. кокаина, героина, опия, метамфетамина и 52 таблетки сильнодействующего вещества экстази.

Кроме того, у жителей Баку Замига Алиева, Эльмаддина Абдуллазаде и ранее судимого Махира Садыгова были изъяты 2 пистолета типа «Макаров», 1 - «Беретта», 3 магазина и 15 патронов.