Экономика Азербайджана сократилась на 4,5% за первые четыре месяца 2024 года

Экономика Азербайджана сократилась на 4,5% за первые четыре месяца 2024 года

ВВП Азербайджана за первые четыре месяца 2024 года сократился на 4,5%, составив 38,18 миллиарда манатов (22,45 миллиарда долларов). Это свидетельствует о значительном спаде по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что в значительной степени обусловлено падением доходов от продажи нефти.

Традиционно доминирующий нефтегазовый сектор за этот период пережил небольшой спад на 0,2%. В отличие от этого, ненефтегазовый сектор продемонстрировал рост, увеличившись на 8,7%. Однако этот положительный показатель был подпорчен заметным спадом промышленного производства – на 13,2%.

В результате доля промышленности в структуре ВВП снизилась с 46,8% до 40,3%. Другие ключевые секторы также внесли свой вклад в ВВП: торговля и ремонт транспортных средств составили 9,5%, транспорт и складирование - 6,9%, строительство - 6%, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство - 3,1%, размещение туристов и общественное питание - 2,4%, а также информация и связь - 1,7%. На долю остальных секторов экономики приходилось 20%, в то время как налоги составляли 10,2% ВВП.

За отчетный период ВВП на душу населения снизился с 3 945,5 маната до 3 748,1 маната, что отражает более широкие экономические проблемы, стоящие перед страной.

Государственный комитет по статистике прогнозирует, что рост ВВП Азербайджана в 2024 году будет ниже и составит 2,4%, что подчеркивает необходимость дальнейшей диверсификации экономики и ее устойчивости в условиях колебаний мировых нефтяных рынков.

Однако в данных о ВВП, опубликованных различными источниками, возникли расхождения. Правительственные и проправительственные СМИ, ссылаясь на Государственный комитет статистики, сообщили о росте ВВП на 4,3% за тот же период. Эта противоречивая информация требует разъяснений от Государственного комитета статистики, чтобы объяснить, каким образом заявленный экономический спад трансформировался в очевидный рост ВВП.

Основой для этого анализа послужил сравнительный анализ отчетов Государственного комитета по статистике за январь-апрель 2023 и 2024 годов. Несоответствие подчеркивает острую необходимость прозрачности и точности экономической отчетности для поддержания общественного доверия и принятия обоснованных решений.

https://www.stat.gov.az/news/index.php?lang=az&id=5869

https://stat.gov.az/news/index.php?lang=az&id=5512