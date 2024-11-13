Глава ICGB надеется на поддержку Азербайджана в случае прекращения транзита российского газа через Украину
Глава ICGB надеется на поддержку Азербайджана в случае прекращения транзита российского газа через Украину
Генеральный директор ICGB, оператора газопровода Греция-Болгария (IGB), Теодор Георгиева подчеркнула решающую роль Азербайджана и других поставщиков газа в Евросоюз в случае возможного прекращения поставок российского газа через Украину, общаясь с журналистами в кулуарах COP29 в Баку.
«Вероятность прекращения транзита российского газа в Европу через Украину в январе 2025 года повышает значимость «Вертикального газового коридора»», — заявила Георгиева.
Георгиева отметила, что в настоящее время ICGB работает над увеличением пропускной способности трубопровода IGB до 5 млрд кубометров в год, используя его соединение с Вертикальным газовым коридором, который берет начало в Греции.
«В настоящее время мы сосредоточены на расширении IGB, поскольку он соединяется не только с TAP (сегмент Южного газового коридора), но и интегрируется в Вертикальный газовый коридор. С 1 октября 2024 года начал работу терминал СПГ в Александруполисе. С этой точки зрения мы видим существенный потенциал для расширения IGB с 3 до 5 миллиардов кубометров в год. Кроме того, риск прекращения транзита российского газа через Украину в этом году подчеркивает важность Вертикального газового коридора наряду с Южным газовым коридором», — сказала Георгиева.
Однако Георгиева посетовала на отсутствие финансовой поддержки со стороны Евросоюза, сославшись на политику ЕС, не предусматривающую субсидирование проектов в сфере углеводородов.
«Это некоторые из препятствий, с которыми мы сталкиваемся, но я верю, что вместе с другими партнерами по Вертикальному газовому коридору мы сможем их преодолеть», — отметила она.
Георгиева также подчеркнула важную роль Азербайджана в диверсификации источников энергии Болгарии.
«Азербайджан — очень надежный партнер. Изначально, с 2020 года, он покрывал до 30% потребности Болгарии в газе, а сейчас на его долю приходится больше, учитывая снижение внутреннего потребления. Из менее чем 3 млрд кубометров годового спроса на газ в Болгарии, 1 млрд кубометров поставляется Азербайджаном по очень конкурентоспособной цене. Мы очень рады иметь такого надежного партнера», — добавила она.
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