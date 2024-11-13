Арестованным журналистам Abzas Media сократили телефонные разговоры до 2 минут

Арестованным журналистам Abzas Media сократили телефонные разговоры с близкими с 15-и до 2-х минут. Это ограничение связано с проведением в Баку международной климатической конференции COP29.

Мать арестованного главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы рассказала, что телефонный разговор с ней был прерван едва начав.

"Севиндж сказала, что из-за COP29 их телефонные разговоры сокращены до двух минут. Им сказали достаточно того, чтобы родные услышали ваш голос.

Ранее были отменены живые встречи, а теперь и телефонные разговоры сокращены", - сказала мать журналистки Офелия Магеррамова.

В сообщении на сайте Abzas Media отмечается, что время телефонных разговоров других арестованных по этому делу также сокращено до одной-двух минут. Кроме того, в последнее время журналистов Abzas Media не привозили на судебные заседания, и процессы проводились онлайн.

*Шесть журналистов и медиа работников были арестованы в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. «по делу Abzas Media». Впоследствии по этому делу был арестован экономист Фарид Мехрализаде. Изначально всех обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору).

Однако 16-19 августа последовало ужесточение - выдвинуто обвинение по ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); а также 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения.