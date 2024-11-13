Азербайджан запускает «Портал зелёного роста» для повышения прозрачности окружающей среды

Азербайджан запустил «Портал зелёного роста», включающий более 300 цифровых агрегатов, направленных на повышение прозрачности с учётом защиты климата, заявил в среду министр экономики Микаил Джаббаров на встрече высокого уровня «Энергетическое сотрудничество: движение к чистому нулю».

Джаббаров охарактеризовал инициативу как новый оперативный инструмент для точной оценки воздействия на окружающую среду и отслеживания усилий по внедрению экологически чистого производства, назвав ее позитивным шагом на пути к достижению целей устойчивого развития Азербайджана.

Обращаясь к теме климатического финансирования, Джаббаров подчеркнул необходимость существенных инвестиций, особенно в проекты возобновляемой энергетики, но подчеркнул важность реалистичных бизнес-планов в качестве основы. «В настоящее время инвестиции в возобновляемую энергетику сосредоточены в развитых странах и регионах, таких как Китай, но существует острая необходимость в расширении географии для обеспечения справедливого развития во всем мире. Поддержка всех заинтересованных сторон, включая традиционных инвесторов, таких как Япония, по мере их перехода к инвестициям в возобновляемую энергетику имеет решающее значение. Вместо того, чтобы навешивать ярлыки, мы должны содействовать этим переходам», — заявил Джаббаров.

Он выделил две ключевые инициативы Азербайджана, одна из которых направлена ​​на климатическое финансирование и создание инвестиционного фонда, нацеленного на поддержку проектов в необеспеченных регионах (CFAF). «Основываясь на надежных отношениях с производителями, этот фонд будет нацелен на регионы, в настоящее время испытывающие нехватку достаточной поддержки, способствуя глобальному устойчивому развитию», — сказал министр.

Джаббаров также подчеркнул важность регионального сотрудничества. «Сегодняшнее соглашение между президентами Азербайджана, Узбекистана и Казахстана о прокладке зеленого кабеля электропередачи через Каспийское море является свидетельством прочности регионального сотрудничества. Интеграция климатического и экономического планирования, поддержанная совместными усилиями правительств и частного сектора, будет иметь решающее значение для успеха этих инициатив», - отметил Джаббаров.