Азербайджан запускает «Портал зелёного роста» для повышения прозрачности окружающей среды
Азербайджан запускает «Портал зелёного роста» для повышения прозрачности окружающей среды
Азербайджан запустил «Портал зелёного роста», включающий более 300 цифровых агрегатов, направленных на повышение прозрачности с учётом защиты климата, заявил в среду министр экономики Микаил Джаббаров на встрече высокого уровня «Энергетическое сотрудничество: движение к чистому нулю».
Джаббаров охарактеризовал инициативу как новый оперативный инструмент для точной оценки воздействия на окружающую среду и отслеживания усилий по внедрению экологически чистого производства, назвав ее позитивным шагом на пути к достижению целей устойчивого развития Азербайджана.
Обращаясь к теме климатического финансирования, Джаббаров подчеркнул необходимость существенных инвестиций, особенно в проекты возобновляемой энергетики, но подчеркнул важность реалистичных бизнес-планов в качестве основы. «В настоящее время инвестиции в возобновляемую энергетику сосредоточены в развитых странах и регионах, таких как Китай, но существует острая необходимость в расширении географии для обеспечения справедливого развития во всем мире. Поддержка всех заинтересованных сторон, включая традиционных инвесторов, таких как Япония, по мере их перехода к инвестициям в возобновляемую энергетику имеет решающее значение. Вместо того, чтобы навешивать ярлыки, мы должны содействовать этим переходам», — заявил Джаббаров.
Он выделил две ключевые инициативы Азербайджана, одна из которых направлена на климатическое финансирование и создание инвестиционного фонда, нацеленного на поддержку проектов в необеспеченных регионах (CFAF). «Основываясь на надежных отношениях с производителями, этот фонд будет нацелен на регионы, в настоящее время испытывающие нехватку достаточной поддержки, способствуя глобальному устойчивому развитию», — сказал министр.
Джаббаров также подчеркнул важность регионального сотрудничества. «Сегодняшнее соглашение между президентами Азербайджана, Узбекистана и Казахстана о прокладке зеленого кабеля электропередачи через Каспийское море является свидетельством прочности регионального сотрудничества. Интеграция климатического и экономического планирования, поддержанная совместными усилиями правительств и частного сектора, будет иметь решающее значение для успеха этих инициатив», - отметил Джаббаров.
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