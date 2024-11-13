Дочь азербайджанского оппозиционера удостоена премии Магнитского

Дочь азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу Жаля Байрамова удостоена премии Магнитского 2024 года в номинации «Выдающийся молодой активист по правам человека».

Этой премией она награждена в знак признания ее невероятной работы по привлечению внимания к делу ее отца - доктора Губада Ибадоглу, и кампанию за его освобождение, говорится в сообщении глобальной кампании «Правосудие Магнитского».

В номинации "Мужество под огнем» лауреатом стала вдова российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия Навальная.

*Напомним, что известный экономист Ибадоглу был обвинен в изготовлении фальшивой валюты и арестован 23 июля прошлого года.

После многочисленных призывов местных и международных организаций, 22 апреля сего года арест Ибадоглу был заменен домашний арест.

Губад Ибадоглу отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что его арест был политическим заказом.