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(1 час назад)
Дочь азербайджанского оппозиционера удостоена премии Магнитского

Дочь азербайджанского оппозиционера удостоена премии Магнитского

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Дочь азербайджанского оппозиционера удостоена премии Магнитского

Дочь азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу Жаля Байрамова удостоена премии Магнитского 2024 года в номинации «Выдающийся молодой активист по правам человека».

Этой премией она награждена в знак признания ее невероятной работы по привлечению внимания к делу ее отца - доктора Губада Ибадоглу, и кампанию за его освобождение, говорится в сообщении глобальной кампании «Правосудие Магнитского».

В номинации "Мужество под огнем» лауреатом стала вдова российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия Навальная.

*Напомним, что известный экономист Ибадоглу был обвинен в изготовлении фальшивой валюты и арестован 23 июля прошлого года.

После многочисленных призывов местных и международных организаций,  22 апреля сего года арест Ибадоглу был заменен домашний арест.

Губад Ибадоглу отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что его арест был политическим заказом.

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