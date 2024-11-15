Мир столкнется с дефицитом финансирования адаптации к изменению климата к 2030 году

К 2030 году дефицит средств в меры адаптации к изменению климата составит до $87 млрд в год, утверждает финансовый секретарь казначейства Великобритании лорд Ливермор. Выступая на панельной дискуссии под названием «Мобилизация для действий по борьбе с изменением климата: страны, многосторонние финансовые организации и частный сектор, реализующие Парижское соглашение», Ливермор подчеркнул настоятельную необходимость увеличения инвестиций в меры адаптации.

«Хотя финансирование играет решающую и каталитическую роль, оно никогда не сможет полностью удовлетворить спрос. В 2022 году финансирование адаптации составило $63 млрд, что составляет всего 5% общего объема финансирования по изменению климата. Наибольшие потребности связаны с устойчивой инфраструктурой, включая защиту от стихийных бедствий, и сельским хозяйством в развивающихся экономиках», — заявил Ливермор.

Он отметил, что большая часть финансирования адаптации в настоящее время поступает из государственных источников, в первую очередь в форме суверенного долга. В Африке только 3% финансирования адаптации предоставляется институциональными инвесторами. Ливермор подчеркнул необходимость дополнительных шагов по мобилизации частных инвестиций в адаптацию к изменению климата, особенно в развивающихся регионах.

«Доказательства, показывающие экономическую обоснованность инвестиций в климатоустойчивость, очевидны, и в большинстве случаев первоначальные затраты — даже для более капиталоемких активов, таких как инфраструктура — минимальны. Более последовательная оценка рисков, связанных с климатом и природой, может помочь стимулировать устойчивые инвестиции. В свою очередь, эти инвестиции могут принести активы с более предсказуемыми денежными потоками и конкурентоспособной доходностью на протяжении всего их жизненного цикла. Также растет количество доказательств, подтверждающих прибыльность новых технологий и услуг по адаптации», — отметил Ливермор.

Министр финансов также подчеркнул потенциал значительных возможностей развития за счет инвестиций в цепочки поставок, которые могут повысить как местную адаптацию, так и международную устойчивость. Он предупредил о рисках, связанных с бездействием, сославшись на Третью оценку климатических рисков Великобритании, которая показала, что к концу столетия сбои в международных торговых путях могут стоить Великобритании миллиардов фунтов стерлингов ежегодно.