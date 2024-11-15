Россия выступает за одноуровневый подход к климатическому финансированию на COP29
Россия выступает за одноуровневый подход к климатическому финансированию на COP29
Российские делегаты на климатическом саммите COP 29 подтвердили свою приверженность принципам Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Парижского соглашения. Российская Федерация подчеркнула важность соблюдения принципа «общей, но дифференцированной ответственности», заявив, что развитые страны должны продолжать выполнять свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата, позволяя развивающимся странам вносить свой вклад на добровольной основе.
Российская делегация во главе с Павлом Снисоренко подчеркнула одноуровневую структуру для Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG). Этот подход возлагает фиксированные обязательства исключительно на развитые страны, гарантируя, что основное финансовое бремя ложится на более богатые страны. Между тем, другие страны, подписавшие РКИК ООН, могут поддерживать климатические инициативы, исходя из своих возможностей. Позиция России указывает на обеспокоенность по поводу растущего долгового бремени, с которым сталкиваются развивающиеся страны, включая наименее развитые страны мира и малые островные государства, которые непропорционально сильно страдают от изменения климата.
В своем выступлении Снисоренко отметил решающую роль частного сектора в мобилизации климатического финансирования. Он указал на такие механизмы, как государственные гарантии, государственно-частное партнерство и финансирование от международных банков развития, как на ключевые факторы привлечения частного капитала. Российская делегация подчеркнула необходимость инновационных финансовых инструментов, включая зеленые облигации, устойчивые финансовые таксономии и развитие рынков углеродных кредитов, для привлечения частных инвестиций и поддержки перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода.
Российская Федерация также подчеркнула важность обеспечения справедливого перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода, без причинения вреда или дискриминации в отношении отдельных стран. Россия призвала к устранению барьеров для передачи технологий, выступая за беспрепятственный доступ к наилучшим доступным технологиям, которые она считает необходимыми для достижения целей устойчивого развития.
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