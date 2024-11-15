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(8 часов назад)
Путин и Алиев обсудили реализацию совместных проектов

Путин и Алиев обсудили реализацию совместных проектов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Путин и Алиев обсудили реализацию совместных проектов

15 ноября президент РФ Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны рассмотрели вопросы «практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта».

Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сказано в сообщении.

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