Путин и Алиев обсудили реализацию совместных проектов
Путин и Алиев обсудили реализацию совместных проектов
15 ноября президент РФ Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны рассмотрели вопросы «практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта».
Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сказано в сообщении.
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