Игбал Абилов посвятил награду за свой фильм политзаключенным Азербайджана

Короткометражный фильм, арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова «Фрагменты» был показан 14 ноября на международной кинофестивале Madrid Indie Film Festival (MADRIFF) в столице Испании.

Представил фильм и зачитал письмо Абилова к участникам фестиваля двоюродный брат автора, известный стендапер Идрак Мирзализаде. В послании выражена благодарность всем тем, кто помог реализации проекта. Абилов заявил также, что признателен всем, кто поддерживает его сегодня, когда он находится под арестом за свою научную и общественную деятельность.

«Надеюсь, что в скором времени справедливость восторжествует, моя невиновность будет доказана, и, выйдя на свободу, я смогу приехать в Мадрид и посмотреть все фильмы фестиваля», - отметил Абилов.

Ранее, его фильм был удостоен награды кинофестиваля в Монце в Италии в номинации за лучший научно-фантастический фильм.

Ранее Абилов заявил, что посвящает награду фестиваля в Монце всем политическим заключённым в Азербайджане.

*Короткометражный художественный фильм «Фрагменты» был снят в 2023 г и посвящен теме искусственного интеллекта. Он повествует историю двух влюбленных андроидов, изображая различные сцены из их повседневной жизни.

Кульминацией фильма является автокатастрофа, в которой один из андроидов погибает, а другой решает покончить с собой.

**Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам. Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным.