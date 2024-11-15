Погода в субботу
16 ноября в столице будет пасмурно, ближе к вечеру местами возможен дождь. Утром и вечером туман. Умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный.
Температура воздуха ночью +9+11°, днем будет +14+18°. Влажность - 70-80%.
По стране дожди пройдут вечером в северном и западном регионах. В горной местности выпадет снег. Местами туман. Ветер западный, порывистый.
Температура воздуха ночью +3+8°, днем +13+18°. В горах ночью до - 4°, +5+10°.
-
- Политика
- 15 ноябрь 2024 14:36
-
Общество
-
- 15 ноябрь 2024, 17:22
14 ноября прошел Всемирный день борьбы с диабетом. В Азербайджане предполагается, что люди, страдающие диабетом, будут получать бесплатные лекарства. Согласно решению Кабинета министров, эти бесплатные лекарства выписываются по специальному бланку, утвержденному Министерством здравоохранения. Однако продолжают поступать жалобы на продолжающиеся проблемы с распределением этих бесплатных лекарств.
-
- 14 ноябрь 2024, 14:30
1 ноября в столице будет пасмурно, ночью и утром местами мелкий дождь. Умеренный юго-западный ветер.
-
- 14 ноябрь 2024, 11:19
На важном международном конкурсе в области рекламы и маркетинга "Felis" компания "Bakcell", которая за короткий период времени представила своим абонентам 6 инновационных продуктов, была удостоена награды "Самый успешный ребрендинг". Презентация состоялась на традиционном мероприятии "Brand Week", прошедшем 8 ноября 2024 года в Стамбуле.
-
Международная коалиция за демократическое обновление (ICDR) и Фонд «Форум 2000» выразили серьезную обеспокоенность эскалацией репрессий против гражданского общества в Азербайджане, опубликовав совместное заявление. Группы подчеркнули усиление репрессий правительства в отношении адвокатов, журналистов, активистов и правозащитников, нарисовав суровую картину страны, где инакомыслящие голоса систематически подавляются.
Написать отзыв