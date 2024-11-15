Погода в субботу

16 ноября в столице будет пасмурно, ближе к вечеру местами возможен дождь. Утром и вечером туман. Умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью +9+11°, днем будет +14+18°. Влажность - 70-80%.

По стране дожди пройдут вечером в северном и западном регионах. В горной местности выпадет снег. Местами туман. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха ночью +3+8°, днем +13+18°. В горах ночью до - 4°, +5+10°.