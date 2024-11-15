Эко-активисты призвали COP29 принять эффективные меры по защите природы
Эко-активисты призвали COP29 принять эффективные меры для защиты природы
На территории климатической конференции COP29 в Баку в пятницу эко-активисты из разных стран провели очередную акцию.
Они развернули плакат с лозунгом: «Не дайте COP29 стать безуспешной!».
Участники акции призвали к принятию на климатической конференции решений, способствующих охране окружающей среды, защите экологии, увеличению финансирования борьбы с климатическими изменениями, выделению средств на ликвидацию последствий природных катастроф, а также их исполнению.
-
- В мире
- 15 ноябрь 2024 13:34
-
Политика
-
- 15 ноябрь 2024, 21:54
Зоозащитник Кямран Мамедли 15 ноября был задержан, когда проводил акцию протеста на территории климатической конференции COP29 . Он протестовал против расстрела уличных собак.
-
- 15 ноябрь 2024, 21:48
Содержащиеся под арестом журналисты Abzas Media подверглись давлению в Бакинском следственном изоляторе № 1.
-
- 15 ноябрь 2024, 20:34
В Тбилисском городском суде 15 ноября состоялось рассмотрение по существу жалобы главы азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова на отказ в предоставлении политического убежища в Грузии.
-
- 15 ноябрь 2024, 17:39
США давно работают с Азербайджаном по вопросам энергетики и по выбросам ископаемого топлива. В частности, речь о технологиях, которые сокращают выбросы углекислого газа СО2 и помогают переходу на чистую энергию.
Написать отзыв