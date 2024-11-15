Эко-активисты призвали COP29 принять эффективные меры для защиты природы

На территории климатической конференции COP29 в Баку в пятницу эко-активисты из разных стран провели очередную акцию.

Они развернули плакат с лозунгом: «Не дайте COP29 стать безуспешной!».

Участники акции призвали к принятию на климатической конференции решений, способствующих охране окружающей среды, защите экологии, увеличению финансирования борьбы с климатическими изменениями, выделению средств на ликвидацию последствий природных катастроф, а также их исполнению.