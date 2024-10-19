На COP29 Азербайджан представит «Национальный план электромобильности»
На COP29 Азербайджан представит «Национальный план электромобильности»
Азербайджан представит свой «Национальный план электромобильности» на COP29, сообщил министр энергетики Первиз Шахбазов в статье, опубликованной в государственной газете «Азербайджан» по случаю «Дня энергетики».
По словам Шахбазова, реализация плана будет осуществляться в два этапа. Первый этап, охватывающий период с 2024 по 2027 год, предполагает развитие базовой электромобильной инфраструктуры в стране и подготовку правовой базы для функционирования такой инфраструктуры.
Второй этап, по словам министра, направлен на привлечение частного сектора к развитию рынка электромобильности и зарядной инфраструктуры после 2027 года.
Согласно указу президента Азербайджана, в Баку и его окрестностях планируется установить не менее 77 зарядных станций для электромобилей, на основных автомагистралях — не менее 70, на освобожденных от оккупации территориях — не менее 20.
«В связи с предстоящим развитием электромобильности в настоящее время согласовываются поправки в законы «Об энергетике» и «Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии»», — отметил министр.
Стоит отметить, что в рамках развития электромобильности Азербайджан консультируется с международными компаниями, чтобы понять, как это новое направление развития зеленых технологий повлияет на распределение нагрузок в электросети страны.
Азербайджан поощряет инвестиции в электромобильность посредством налоговых льгот.
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