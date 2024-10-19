Внерегиональные силы — главная угроза для Южного Кавказа - Сергей Лавров
Внерегиональные силы — главная угроза для Южного Кавказа - Сергей Лавров
Запад преследует свои интересы на Южном Кавказе, пытается вмешиваться в процессы, что представляет собой угрозу региону. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 18 октября на пресс- конференции по итогам заседания платформы 3+3 в Стамбуле.
«Самая главная угроза для Южного Кавказа заключается в том, что внерегиональные игроки пытаются диктовать здесь свои условия, внедрять сюда свои схемы, нацеленные не на урегулирование проблем региона в интересах всех расположенных в нем стран, а на то, чтобы продвигать сюда натоцентричные форматы, развивать блоковые процессы, «вбивать клинья» между соседними странами и использовать свои возможности как рычаг давления», - сказал Лавров.
Касаясь армяно-азербайджанского конфликта, он призвал Баку и Ереван «использовать площадку «3+3» для того, чтобы завершить работу над мирным договором».
«Мы напомнили о «заготовках», созданных в рамках трехсторонней работы России, Армении и Азербайджана как на уровне президентов, так и на уровне министров иностранных дел, заместителей и председателей правительств и по разблокированию коммуникаций, и по подготовке к делимитации границ, и по ряду других тем», - сказал Лавров.
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