ЧП в Бакинском метро вызвало задержку в движении поездов
ЧП в Бакинском метро вызвало задержку в движении поездов
Чрезвычайное происшествие в Бакинском метро сегодня утром вызвало задержку в движении поездов.
Так, в туннеле между станциями "28 Мая" и "Низами" произошло задымление, в связи с чем с путей на этом участке немедленно было отключено высокое напряжение, сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Из-за инцидента в движении поездов произошла 25-минутная задержка.
В настоящее время движение составов по графику возобновлено, отметили в управлении метрополитеном.
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