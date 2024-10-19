ЧП в Бакинском метро вызвало задержку в движении поездов

ЧП в Бакинском метро вызвало задержку в движении поездов

Чрезвычайное происшествие в Бакинском метро сегодня утром вызвало задержку в движении поездов.

Так, в туннеле между станциями "28 Мая" и "Низами" произошло задымление, в связи с чем с путей на этом участке немедленно было отключено высокое напряжение, сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Из-за инцидента в движении поездов произошла 25-минутная задержка.

В настоящее время движение составов по графику возобновлено, отметили в управлении метрополитеном.