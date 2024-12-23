Отремонтированный паром «Шахдаг» возобновляет работу

Недавно отремонтированный паром «Шахдаг», принадлежащий ASCO, возобновил работу на маршруте Азербайджан-Казахстан с целью разгрузить серьезные заторы из-за грузовиков в портах по обе стороны Каспийского моря.

Сотни грузовиков застряли в казахстанском порту Курык, столкнувшись с задержками на несколько дней в ожидании паромного транспорта в Азербайджан, сообщает казахский новостной портал lada.kz. Задержка вызвана сокращением доступности паромов, неблагоприятными погодными условиями и резким ростом перенаправленных грузов из-за расширенных санкций против России.

Директор порта Курык Серик Ахметов сообщил, что в настоящее время на казахстанской стороне ожидают отправки около 1000 грузовиков, и примерно такое же количество грузовиков ожидает отправки из Казахстан в Азербайджане.

«Главная причина задержек в том, что все паромы принадлежат Азербайджану. Два парома были выведены из эксплуатации на ремонт, один сейчас вернулся, а еще два, как ожидается, возобновят работу к концу года», — сказал Ахметов журналистам.

Он добавил: «Неблагоприятная погода в это время года существенно влияет на работу. Исторически сложилось так, что порт закрывается примерно в 50% случаев в ноябре и декабре из-за погодных условий».

Ахметов также сослался на резкое увеличение грузопотока, поскольку санкции против России перенаправили грузы на каспийский маршрут. «Продукты, которые раньше перевозились по традиционным маршрутам, теперь перенаправляются, что приводит к резкому увеличению количества грузовиков, прибывающих сюда», — пояснил он.

Чтобы разрешить ситуацию, Министерство транспорта Казахстана скоординировало действия с Азербайджаном, чтобы отдать приоритет развертыванию паромов в Мангистауской области. Ранее некоторые паромы обслуживали маршруты в Туркменистан.

«Это усиление будет продолжаться до тех пор, пока задержка не будет устранена, что, по нашим оценкам, произойдет к концу января или началу февраля», — сказал Ахметов. «Мы уже ввели ограничения на отправку железнодорожных вагонов из Курыка, отдав приоритет грузовикам».

Ожидается, что недавно отремонтированный "Шахдаг" сыграет решающую роль в решении проблемы заторов. По данным ASCO, ремонт, проведенный на верфи Зыг, был завершен быстро и на высоком уровне. Были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, насосы и системы охлаждения парома, а также модернизированы паровые котлы, сварка корпуса и системы автоматизации. Были установлены современные системы связи, навигации и спидометра, а жилые помещения были отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

Успешно завершив ходовые испытания, судно длиной 154,5 метра, шириной 18,3 метра, развивающее максимальную скорость 12,5 узлов, совершило свой первый рейс по Транскаспийскому международному транспортному маршруту из порта Алят в порт Курык.