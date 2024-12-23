Снос «Кешлинского базара» отложен до 1 февраля

Торговцы «Кешлинского базара», что в Наримановском районе Баку, 23 декабря провели акцию протеста, выступив против решения о ликвидации этого рынка до 1 января с целью строительства автомобильной дороги.

Протестующие потребовали отложить снос рынка хотя бы до 1 марта, чтобы было время для сбыта уже приобретенных ими товаров и поиска новых местдля торговли.

Торговцы попытались перекрыть автомобильную дорогу.

Сотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов заявил Turan, что полиция пресекла противоправные действия по перекрытию автомобильной дороги, однако никто не был задержан.

В свою очередь, Государственное агентство автомобильных дорог, учитывая многочисленные обращения торговцев, отложило работы по сносу рынка до 1 февраля 2025 г., сообщили в ведомстве.