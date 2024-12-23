На процессе по делу Бахтияра Гаджиева

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в понедельник продолжились слушания по делу активиста Бахтияра Гаджиева.

В начала заседания он обратил внимание на необоснованное уголовное преследование активиста Раиля Аббасова, который организовал ранее общественную защиту Гаджиева.

На прошлой неделе прокурор предложил приговорить Аббасова на 8 лет лишения свободы по обвинению в присвоении путем мошенничества 200 тыс манатов.

Несмотря на фабрикацию уголовного дела против Аббасова, Бахтияр Гаджиев попросил суд направить его арестованное имущество на погашение суммы, якобы присвоенной Аббасовым суммы.

Гаджиев также просил суд снять с него обвинения по ст. 192 (незаконное предпринимательство) и 193-1 (легализация средств, добытых незаконным путем) УК в виду отсутствия состава преступления.

По части обвинения в «неуважении к суду» он также просил привлечь в качестве обвиняемой потерпевшую Ульвию Мурадову (Аловлу), поскольку она инициировала инцидент.

Он также просил суд привлечь к уголовной ответственности Аловлу и судебного охранника Орхана Абдуллаева за дачу ложных показаний в суде. Суд оставил без удовлетворения ходатайства.

Следующее заседание суда назначено на 28 декабря.

*Общественный активист Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.

16 июня прошлого года активисту были предъявили обвинения в финансовых нарушениях – в присвоением грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.

В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - в уклонении от налогов.

Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого явилась резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.