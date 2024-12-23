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(9 часов назад)
Теймур Керимов

Теймур Керимов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Прокурор просит осудить главу  "Kanal-11"  на 9 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 декабря  продолжился процесс над руководителем youtube ресурса   "Kanal-11" Теймуром Керимовым, обвиняемым в вымогательстве путем угроз.

На сегодняшнем заседании выступил прокурор. Он предложил приговорить Керимова к 9 годам лишения свободы. Следующее заседание назначено на 28 декабря.

* Теймур  Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Правозащитники признали его политзаключенным.

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