Теймур Керимов
Прокурор просит осудить главу "Kanal-11" на 9 лет
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 декабря продолжился процесс над руководителем youtube ресурса "Kanal-11" Теймуром Керимовым, обвиняемым в вымогательстве путем угроз.
На сегодняшнем заседании выступил прокурор. Он предложил приговорить Керимова к 9 годам лишения свободы. Следующее заседание назначено на 28 декабря.
* Теймур Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Правозащитники признали его политзаключенным.
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