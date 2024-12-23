Прокурор просит осудить главу "Kanal-11" на 9 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 декабря продолжился процесс над руководителем youtube ресурса "Kanal-11" Теймуром Керимовым, обвиняемым в вымогательстве путем угроз.

На сегодняшнем заседании выступил прокурор. Он предложил приговорить Керимова к 9 годам лишения свободы. Следующее заседание назначено на 28 декабря.

* Теймур Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Правозащитники признали его политзаключенным.