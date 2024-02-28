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Россия ввела запрет на экспорт бензина: Подорожает ли он в Азербайджане?
Решение российского правительства ввести с 1 марта шестимесячный запрет на экспорт бензина вызвало обеспокоенность в энергетическом секторе Азербайджана. Поскольку Азербайджан сильно зависит от импорта бензина, особенно из России, возникают вопросы о потенциальном влиянии этого запрета на внутренние цены на топливо и более широкую энергетическую стратегию страны.
Российские официальные лица ссылаются на возросший внутренний спрос на топливо, связанный с предстоящими полевыми работами, в качестве обоснования запрета на экспорт. Однако этот шаг вызывает опасения по поводу потенциальных сбоев в цепочке поставок и последующих последствий для стран, зависящих от импорта российского бензина, включая Азербайджан.
В отличие от бензина марки АИ-92, Азербайджан не производит АИ-95 и АИ-98, что вызывает опасения по поводу возможности возникновения дефицита и роста цен. Закрытие Бакинского нефтеперерабатывающего завода на ремонт и модернизацию, которые планируется завершить к 2027 году, усугубляет зависимость от импортного бензина.
Данные Государственного Комитета Статистики свидетельствуют о сильной зависимости Азербайджана от импорта российского бензина. В 2023 году страна импортировала 86 036,95 тонн бензина Premium Euro-95, большая часть которого была произведена в России. Кроме того, заметно увеличился импорт бензина марки АИ-98, что усиливает чувствительность Азербайджана к сбоям на мировом рынке бензина.
Узнать мнение членов правительства Азербайджана по этому вопросу пока не удалось. Однако председатель Комитета Милли Меджлиса По природным ресурсам, энергетике и экологии Асим Моллазаде беседе с Turan выразил оптимизм по поводу способности Азербайджана диверсифицировать свои источники энергии и смягчить последствия запрета.
Мнение Моллазаде разделяет и экономист Зохраб Исмаил. Он подчеркнул необходимость снижения Азербайджаном зависимости от импортного горючего. Исмаил в интервью Радио Азадлыг отметил ненормальность зависимости нефтедобывающего Азербайджана от импорта бензина. Он объяснил это стремлением к быстрой прибыли.
Заглядывая в будущее, Исмаил подчеркнул важность инвестиций в отечественное производство бензина для повышения энергетической безопасности и снижения зависимости от поставок извне. Исмаил отметил затягивание процесса модернизации производственных мощностей по производству бензина и призвал к ускорению превращения Азербайджана в чистого экспортера бензина.
Запрет России на экспорт бензина это тревожный звонок для Азербайджана. нам необходимо пересмотреть свою энергетическую политику и уделить внимание производству горючего. Диверсифицируя источники энергии и инвестируя в внутренние перерабатывающие мощности, Азербайджан может смягчить последствия внешних сбоев и наметить более устойчивый путь к энергетической безопасности и экономической устойчивости. Однако предстоящие вызовы требуют решительных действий и согласованных усилий, чтобы вырваться из порочного круга зависимости от импортируемого топлива.
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