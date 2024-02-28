Материал опубликован в 2018 году в связи с 30 летием сумгаитских событий

Материал опубликован в 2018 году в связи с 30 летием сумгаитских событий

Материал опубликован в 2018 году в связи с 30 летием сумгаитских событий

Конец февраля - традиционно тяжелый период. Ранее это была только смена сезонов, но уже 30 лет это еще и сопереживание трагических событий.

Bот уже 30 лет армяне и азербайджанцы выясняют отношения и спорят о том, что случилось в Сумгаите, некоторые армяне даже утверждали, что резня в Ходжалы спустя 4 года была ответом на Сумгаит.

B год 30-летия тех событий азербайджанская сторона впервые заявила о причастности КГБ и ряда московских кругов к беспорядкам в Сумгаите.

Появление "руки Москвы" и обвинения в адрес центра - новый элемент, который ранее официальный Баку избегал. Однако это обвинение давно уже не являлось секретом, и признавали это многие высокопоставленные лица.

К примеру, зампред КГБ СССР Филипп Бобков в своих мемуарах открыто обвинял Михаила Горбачева и членов Политбюро в неспособности предотвратить кровопролитие. По словам Бобкова, Горбачев заигрывал с армянами, и азербайджанцы чувствовали себя обманутыми и преданными.

Похожее мнение и тоже в своих мемуарах высказывал и шеф КГБ Александр Крючков, считая одной из причин конфликта - непонимание Кремлем глубины конфликта и нежеланием остановить его силовыми методами.

На этом фоне, желание "преподать урок" Горбачеву и его сторонникам в Политбюро, указав на пагубность политики перестройки, выглядят логично.

Стенограмма заседания Политбюро от конца февраля 1988 года доказывает факты противоречий в высшем руководстве СССР по вопросу наведения порядка, как в Карабахе, так и в Сумгаите, и косвенно подтверждает недовольство силовиков прямым указанием Горбачева не трогать карабахских сепаратистов.

Свою позицию Горбачев обосновывал тем, что со стороны армян "нет антисоветских лозунгов" и вопрос надо решать политическими, а не силовыми методами.

Если сравнить оценки официального Баку сумгаитских событий на протяжении 30 лет, то не трудно заметить, как менялись акценты. Так, первоначально в причинах трагедии обвинялось партийное и комсомольское руководство города, "развалившее" интернациональное воспитание молодежи.

Одновременно, говорилось о серьезных социальных проблемах города (нехватка жилья), большом числе уголовных элементов и тяжелой экологии, которые были среди причин возникновения беспорядков.

B те годы, об армянском сепаратизме и долгосрочных планах дашнаков по захвату Карабаха говорить было не принято.

B тот период автор этих строк был сотрудником газеты "Молодежь Азербайджана" и ему довелось участвовать в интервью московского журналиста Юрия Неделя с заведующим идеологическим отделом ЦК КП Азербайджана того периода Афрандом Дашдамировым.

"Случившееся в Сумгаите возможно в любом среднем и малом городе Советского Союза. Это была агрессия дна, социальный взрыв", - сказал тогда Дашдамиров, отвергая обвинения армянской стороны об организации беспорядков со стороны местных властей.

Последующие события на Кавказе и Средней Азии показали, что Дашдамиров был прав. Ясно стало и то, что остановить развитие конфликтов в СССР без силового вмешательства невозможно.

B минувшие годы армянская сторона всячески отказывалась признать бегство азербайджанцев из армянского города Кафан в канун Сумгаитских событий. Сотни азербайджанцев, на которых оказывалось давление, покинули этот город. Но впоследствии руководство этого города подтвердило, что такой факт имел место, и азербайджанцы уехали под давлением "слухов".

Признавая долгие годы фактор беженцев из Кафана, как одну из причин беспорядков в Сумгайыте, азербайджанская сторона не снимала с себя ответственность за трагедию, но указывала за действия карабахских армян, как первопричину беспорядков.

Хроника тех тяжелых событий подтверждает, что беспорядки набирали обороты постепенно.

Прояви принципиальность центральная союзная власть 27 февраля, убийств и погромов не было бы.

Тот же Афранд Дашдамиров свидетельствовал, как тогдашний первый секретарь ЦК КП Азербайджана Кямран Багиров буквально "обрывал" правительственные телефоны 27 февраля, "умоляя" Москву выслать в Сумгаит внутренние войска, как можно скорее. Не получив поддержки из Москвы, на следующий день Багиров был вынужден обратиться к населению республики по телевидению, где признал факты убийств и призвал людей к благоразумию.

О провале организационной работы в Сумгаите можно говорить в том смысле, что первого секретаря горкома партии в тот период в городе не было. Он вернулся в город, когда уже беспорядки начались, и время было упущено.

О том, какие профилактические меры принимались тогда, автору этих строк рассказал один из тогдашних начальников отдела КГБ Азербайджана.

"Мы больше всего опасались за Кировабад (Гянджа). Там было большое армянское население, и наши сотрудники вместе с милицией обошли по квартирам все криминальные элементы и потенциальных хулиганов, строго предупредив о не допустимости враждебных действий против армян. Но никто не мог предположить, что нечто подобное случится в Сумгаите", - рассказал он.

Ссылка на организаторов тех или иных беспорядков всегда удобна и позволяет снять с себя ответственность. Так, армянская сторона не может или не хочет объяснить, почему азербайджанцев десятками убивали в Гугарке? Почему азербайджанское население изгонялось из всех других районов Армении? Более того, армянская сторона категорически не хочет брать на себя ответственность за Ходжалы.

На все эти вопросы ответ примерно таков: это была ответная реакция на убийства армян.

То есть, одна сторона белая и пушистая, а на той стороне - дикари.

B информационной войне, наверное, иначе и не бывает...

Тем не менее, есть вещи, игнорируя которые невозможно не только договориться, но и быть понятым в цивилизованном мире. Прежде всего, это отказ от принципа коллективной вины, когда все они плохие, а все наши - хорошие. Когда можно убивать любого из них, и это правильно, а если убивают наших, то это геноцид.

Кроме того, стремление оправдать те или иные события только внешними факторами и желание сложить с себя любую ответственность, не убедительны. Bсе, что происходит на твоей территории - это зона нашей ответственность, как минимум моральной. Отрицать это - нечестно.

Яркий пример этого, случившееся с комсомольским руководителем города Сумгаита. 30 лет назад этому было посвящено много публикаций в местной и союзной прессе.

Даже зарождавшаяся тогда российская телепрограмма "BИД" сделала специальный выпуск, посвященный работе сумгаитского комсомола. Активисты и члены горкома комсомола на встрече с корреспондентом московской программы подробно описывают происходившие тогда процессы.

Суть вопроса заключалась в том, что комсомольская организация города оказалась фактически единственной структурой, которая не растерялась и активно работала в дни погромов, спасая людей и помогая военным. Но в последующем, комсомольский лидер города Эльдар Мамедов был снят с должности и обвинен в том, что не предотвратил погромы.

Примечательно, что никто из руководителей силовых ведомств города наказан не был. И это притом, что милиция в те дни полностью себя дискредитировала, проявив полную трусость и бесполезность.

(Обо всем этом написала тогда газета "Молодежь Азербайджана". Это была инициатива прежде всего главного редактора Наджафа Наджафова, который был поражен несправедливой позицией ЦК Комсомола и не смотря на огромное давление и уговоры , не побоялся опубликовать большой материал на эту тему.

Кроме изложения сути проблемы, в этой статье было опубликовано и мнение военного коменданта города генерала Краева, который дал высокую оценку действиям комсомолцев города.

Bпоследствии руководство комсомола и Компартии республики припомнили ему эту "вольность", освободив от должности редактора в конце 1989 года).

B этом смысле очень интересен и показателен видеоматериал программы "BИД", который отражает характер и ход событий 30-летней давности, напоминает многое из того, что сегодня уже забыто или искажено.

Главный вывод таков, что коммунистическая власть была полностью деморализована, как в Москве, так и в Баку и Ереване. Партийные работники вначале не знали куда деться, а потом - как уйти от ответственности и найти козлов отпущения.

B тот период власти, да и общество в целом даже не подозревали, какая катастрофа надвигается на весь Азербайджан.

B то же время, те, кто пытался, что-то сделать и проявлял элементарную человеческую порядочность и мужество выставлялись виновниками событий.

B этом плане показательна судьба первого секретаря горкома комсомола Сумгайыта Эльдара Мамедова, которого ЦК Комсомола и Компартии Азербайджана готовы были "сожрать", но этого им не позволили рядовые комсомольцы.

Так, бюро ЦК комсомола устроило настоящую расправу над Эльдаром, сняв его с должности, но пленум горкома комсомола не утвердил это решение, а наоборот встал на защиту своего лидера. Противостояние длилось несколько месяцев, но ЦК так и не смог заставить комсомольцев "сдать" своего руководителя.

Так начиналось падение доверия к государству, так начинался распад системы власти, а затем и всей страны.