Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял в среду министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфика бен Фавзана Аль Рабиа. Состоявшаяся встреча послужила платформой для обсуждения путей расширения экономического сотрудничества, особенно в сфере туризма и инвестиций.

Джаббаров в заявлении на платформе X выразил удовлетворение прогрессом отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Подчеркнув взаимное стремление укреплять экономические связи, оба министра изучили возможности для совместных предприятий, которые принесли бы пользу обеим нациям.

Центральное место в обсуждениях занимал потенциал для совместных инициатив в сфере туризма, приобретающей все большее значение для обеих стран. Министерство хаджа Королевства Саудовской Аравии, ответственное за управление делами, связанными с паломничеством, обладает значительным опытом в организации и содействии религиозному туризму, включая паломничество в Хадж и Умру. Усилия Азербайджана по упрощению визовых процедур для граждан Саудовской Аравии уже способствовали росту туристических обменов между двумя странами, что было признано министром Аль Рабиа.

Саудовская Аравия ответила взаимностью, упростив процедуры выдачи виз для граждан Азербайджана, выразив готовность к расширению межличностных обменов и туристических потоков.

Важность этих двусторонних контактов была подчеркнута на недавней аудиенции президента Азербайджана Ильхама Алиева министру Аль-Рабиа. В ходе встречи Президент Алиев выразил признательность за расширяющееся сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в различных секторах. Он высоко оценил отказ Саудовской Аравии от установления дипломатических отношений с Арменией во время оккупации ею азербайджанских территорий.

Признание президентом Алиевым поддержки Саудовской Аравии находит отклик в Азербайджане, где это рассматривается как свидетельство прочных уз дружбы и братства, разделяемых двумя народами. Принципиальная позиция, занятая Саудовской Аравией, наряду с Турцией и Пакистаном, соответствует стремлению Азербайджана к справедливости и солидарности между исламскими народами.