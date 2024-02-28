«У нас нет планов напасть на Армению» – Ильхам Алиев

«У нас нет планов напасть на Армению» – Ильхам Алиев

«У нас нет планов напасть на Армению» – Ильхам Алиев

В ходе недавней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене по инициативе канцлера Шольца были обсуждены вопросы активизации мирного процесса. Поэтому, сегодня в Берлине проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая делегацию немецких бизнесменов.

По его словам, «Германия нейтральна в мирном процессе, в отличие от Франции, которая подливает бензин в огонь и снабжает Армению летальным оружием».

Далее он обвинил в двойных стандартах и необъективности Евросоюз. «Нас разочаровали неадекватные заявления Жозефа Борреля, которые не отражают реальность. Азербайджан рассматривает эти заявления как завуалированную угрозу в свой адрес», - сказал Алиев.

Он отверг утверждения Борреля, что Азербайджан собирается напасть на Армению.

«У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона. Все это является частью антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны в связи с якобы подготовкой Азербайджана к нападению на Армению», - продолжил Алиев.

Касаясь последнего инцидента на границе, Алиев подчеркнул, что это было ответной мерой на ранение азербайджанского военного.

В связи с необъективным отношением, многие в Азербайджане считают выходом исламскую религию, сказал Алиев.