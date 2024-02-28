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(3 часа назад)
29 февраля в Баку температура воздуха понизится до 3 градусов мороза

29 февраля в Баку температура воздуха понизится до 3 градусов мороза

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

29 февраля в Баку температура воздуха понизится до 3 градусов мороза

В четверг, 29 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Днем на некоторых пригородных территориях возможны кратковременная изморось, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью от -3° до +2°, днем +5 +8°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам Азербайджана преимущественно без осадков, временами возможен туман, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 0 -5°, днем +5 +10°.

В горах ночью ожидается -5 -10°, в высокогорье -12 -16°. Днем 0 -5°. Ночью и утром на дорогах некоторых горных районов возможен гололед.

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