29 февраля в Баку температура воздуха понизится до 3 градусов мороза

29 февраля в Баку температура воздуха понизится до 3 градусов мороза

В четверг, 29 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Днем на некоторых пригородных территориях возможны кратковременная изморось, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью от -3° до +2°, днем +5 +8°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам Азербайджана преимущественно без осадков, временами возможен туман, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 0 -5°, днем +5 +10°.

В горах ночью ожидается -5 -10°, в высокогорье -12 -16°. Днем 0 -5°. Ночью и утром на дорогах некоторых горных районов возможен гололед.