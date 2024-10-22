В Азербайджане утвержден Генеральный план развития города Шуша до 2040 года

В Азербайджане утвержден Генеральный план развития города Шуша до 2040 года

Кабинет министров Азербайджана утвердил «Генеральный план развития города Шуша до 2040 года», представляющий собой комплексный проект, направленный на управление городским и инфраструктурным ростом исторического города.

Согласно указу, подписанному премьер-министром Али Асадовым 21 октября 2024 года, план разработан в соответствии с «Кодексом градостроительства и строительства Азербайджанской Республики» с учетом предложения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. В плане изложена долгосрочная стратегия для Шуши, в центре внимания которой — восстановление и модернизация инфраструктуры города, сохранение его культурного наследия и поддержка устойчивого городского развития.

Генеральный план рассматривается как ключевой шаг в возрождении Шуши, города, имеющего важное историческое и культурное значение для Азербайджана, особенно после его освобождения. Он включает проекты по улучшению жилых районов, транспортных сетей, общественных пространств и туристических объектов, обеспечивая при этом экологическую устойчивость.

Этот шаг соответствует более широкому видению правительства по превращению Шуши в яркий культурный центр и символ национальной гордости.