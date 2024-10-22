Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицины с Россией

Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере здравоохранения и медицины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации.

Соглашение, подписанное 19 августа 2024 года в Баку, направлено на расширение сотрудничества между двумя странами в сфере услуг здравоохранения, медицинского образования и научных исследований. Согласно указу, Министерство здравоохранения Азербайджана будет контролировать реализацию положений соглашения после его вступления в силу.

Кроме того, Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить правительство России о завершении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.