Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицины с Россией
Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере здравоохранения и медицины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации.
Соглашение, подписанное 19 августа 2024 года в Баку, направлено на расширение сотрудничества между двумя странами в сфере услуг здравоохранения, медицинского образования и научных исследований. Согласно указу, Министерство здравоохранения Азербайджана будет контролировать реализацию положений соглашения после его вступления в силу.
Кроме того, Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить правительство России о завершении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
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