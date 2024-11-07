Водители утверждают, что зарядка аккумулятора электромобиля обходится дороже, чем заправка бензином

В Азербайджане станции зарядки электромобилей (ЭМ) устанавливаются как государственной компанией «Азеришыг», так и частными фирмами.

Однако многие водители рассказали Радио "Азадлыг", что электроэнергия на этих станциях стоит дороже бензина или дизельного топлива.

Владелец электромобиля Эльмар Гасымов (псевдоним) рассказал, что может проехать 650 километров на полной зарядке и заплатить за это 28 манатов: «Но некоторые автомобили могут проехать только 300 километров на полной зарядке, что для них невыгодно. 28 манатов за 300 километров — дорого. Цена зависит от технических параметров автомобиля, и для автомобилей с большим двигателем она еще дороже».

Водители также говорят, что во многих частях страны такие станции еще не установлены, поэтому они не решаются отправляться в дальние поездки на электромобилях.

Тарифный совет пока не установил цену за кВт⋅ч на зарядных станциях. Однако, по данным Turan, на станциях Azerishiq 1 кВт⋅ч стоит 22 гепика, в то время как у частных компаний - от 27 до 30 гепиков. Частные компании указали, что они сами устанавливают и регулируют цены, учитывая стоимость электроэнергии, технического обслуживания, амортизации и другие расходы.

В глобальном масштабе стоимость зарядки электромобилей различается. По данным Европейской обсерватории альтернативного топлива, в 2024 году Исландия предлагает самую дешевую энергию в Европе для электромобилей: водители платят 2,9 евро (5,30 маната) за поездку на 100 километров. В других странах это значительно дороже.

Официальная статистика показывает рост импорта электромобилей в Азербайджан. По данным Государственного Таможенного Комитета, в 2023 году было импортировано 3100 электромобилей на 125,3 млн долларов США, что в 19 раз больше, чем в 2021 году.

Azerishiq сообщил Turan, что зарядные станции установлены в большинстве районов Баку в преддверии Климатической конференции ООН (COP29), которая пройдет с 11 по 22 ноября: «Только за последние дни в различных районах Баку установлено около 20 зарядных станций. Станции также установлены в таких регионах, как Шамахы, Габала, Шеки, Гейгель, Губа и Хызы. Зарядная станция, оснащенная современным оборудованием и стабильным электроснабжением, расположена в «Цифровом центре управления Зангиланской электросетью» в Карабахе и Восточном Зангезуре».

Организация добавила, что мощные, высокоскоростные станции постоянного тока, установленные Azerishiq, обеспечивают электромобили высококачественной электроэнергией в короткие сроки: "Современные устройства, используемые для зарядки электромобилей, поддерживаются зеленой энергией. , что более экологично».. Установка зарядных станций продолжается в столице, регионах, а также в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В учреждении отметили, что установленные ОАО "Азеришиг" мощные, высокоскоростные станции постоянного тока обеспечивают электромобили высококачественной электроэнергией в короткие сроки: "Современные устройства, используемые для зарядки электромобилей, поддерживаются зеленой энергией, что более экологично".

Эксперт по транспорту Аршад Гусейнов считает, что во всем мире цены на топливо, как правило, немного выше, чем стоимость электроэнергии. «Однако при сравнении важно сравнивать технические характеристики транспортных средств. Автомобиль, которому требуется 27 манатов электроэнергии на 500 километров, может быть большим современным транспортным средством, в то время как другой, требующий 22 маната дизельного топлива на то же расстояние, может быть автомобилем меньшего размера. Сравнения следует проводить между транспортными средствами с похожими параметрами».

Однако вмсете с тем, эксперт считает, что здесь должен быть правильный подход: "Учитывая стоимость технического оборудования, амортизацию и вопросы эксплуатации, цена на электроэнергию на АЗС должна быть установлена ​​таким образом, чтобы при ее сравнении с топливом люди не говорили: «Зачем нам этот электромобиль?»».

Экономист Натиг Джафарли сообщил Радио "Азадлыг", что Azerishiq имеет право устанавливать цены на электромобили, если Тарифный совет не принял решения: «Это связано с пробелом в законодательстве».

По словам эксперта, Azerishiq должен учитывать, что не должно быть резкой разницы в цене между электроэнергией, продаваемой населению, и той, которая заряжается на станциях для электромобилей: «Существуют адаптированные устройства, которые позволяют людям заряжать свои автомобили дома. При нынешних ценах это обойдется имдешевле как минимум вдвое ».

Джафарли считает, что если цены не будут выгодными, люди могут не решиться перейти на электромобили: «Автомобили на топливе можно заправлять практически где угодно, в то время как водители электромобилей беспокоятся о том, «где заряжаться», и потенциально могут оказаться в затруднительном положении. Если высокие цены также являются фактором, переход в стране на электромобили может столкнуться с трудностями».