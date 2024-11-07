Полад Асланов
«Репортеры без границ» и КЗЖ призвали освободить Полада Асланова
Учредитель сайта xeberman.com Полад Асланов, объявивший голодовку, в понедельник был переведен из одной колонии в другую и посажен в карцер. По словам жены, ей ранее сообщали, что он в медицинском блоке. «Репортеры без границ» требует, чтобы его вылечили и освободили. Об этом говорится в сообщении организации на платформе X.
В свою очередь, Комитет Защиты Журналистов также выразил беспокойство в связи с ухудшением здоровья Полада Асланова.
Накануне климатической конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане на следующей неделе, КЗЖ продолжает призывать к освобождению Асланова и 13 других заключенных в тюрьму азербайджанских журналистов.
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