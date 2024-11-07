«Репортеры без границ» и КЗЖ призвали освободить Полада Асланова

Учредитель сайта xeberman.com Полад Асланов, объявивший голодовку, в понедельник был переведен из одной колонии в другую и посажен в карцер. По словам жены, ей ранее сообщали, что он в медицинском блоке. «Репортеры без границ» требует, чтобы его вылечили и освободили. Об этом говорится в сообщении организации на платформе X.

В свою очередь, Комитет Защиты Журналистов также выразил беспокойство в связи с ухудшением здоровья Полада Асланова.

Накануне климатической конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане на следующей неделе, КЗЖ продолжает призывать к освобождению Асланова и 13 других заключенных в тюрьму азербайджанских журналистов.