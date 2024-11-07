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(3 часа назад)
Полад Асланов

Полад Асланов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Репортеры без границ» и КЗЖ призвали освободить Полада Асланова

Учредитель сайта xeberman.com  Полад Асланов, объявивший голодовку, в понедельник  был переведен из одной колонии в другую и посажен в карцер. По словам  жены, ей ранее сообщали, что он в медицинском блоке.  «Репортеры без границ» требует, чтобы его вылечили и освободили. Об этом говорится в сообщении организации на платформе X.

В свою очередь, Комитет Защиты Журналистов также выразил беспокойство в связи с ухудшением здоровья Полада Асланова.

Накануне климатической конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане на следующей неделе, КЗЖ продолжает призывать к освобождению Асланова и 13 других заключенных в тюрьму азербайджанских журналистов.

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