Восстановление надежды: Президенты инспектируют усилия по восстановлению в Физули
Восстановление надежды: Президенты инспектируют усилия по восстановлению в Физули
Второй день государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан завершился проявлением солидарности и приверженности, когда он и президент Ильхам Алиев совершили поездку по разрушенному войной городу Физули. Совместная инспекция позволила воочию увидеть масштабные усилия по реконструкции, которые предпринимаются в настоящее время, продемонстрировав видение надежды и обновления для региона.
Главы государств были проинформированы о комплексных мерах, предпринимаемых для оживления Физули и его окрестностей. Им были представлены чертежи и планы с изложением амбициозных проектов реконструкции, включая будущий административный центр, городской парк и другие важные объекты.
С мая 2023 года в Физули был достигнут существенный прогресс, ознаменовавшийся закладкой фундаментов для жизненно важной инфраструктуры, такой как дороги, сети водоснабжения и канализации. Открытие цифровой подстанции и центра управления в Физули подчеркивает усилия по модернизации, направленные на повышение функциональности и устойчивости города. Более того, строительство жилых кварталов и общественных пространств, включая 38 многоэтажных зданий, означает ощутимый шаг к восстановлению нормальной жизни в регионе.
Трогательным моментом визита стало торжественное открытие Центра детского творчества имени корифея казахской музыкальной культуры Курмангазы, символа возрождения и расширения возможностей в области образования. Финансируемый за счет инвестиций из Казахстана и реализуемый известным казахстанским строительным холдингом BI Group, центр является свидетельством прочного партнерства между двумя странами и их общей приверженности воспитанию следующего поколения.
Церемония закладки фундамента Центра детского творчества имени Курмангазы, состоявшаяся в марте 2023 года, ознаменовала начало преобразующего пути к восстановлению сообществ и развитию культурного обмена.
Экономика
-
- 13 март 2024, 11:47
На аукционе, организованном 12 марта Центробанком, со стороны банков сделан заказ на покупку порядка 79,4 миллиона долларов. Всего на аукционах за предшествующие дни марта было продано 227,4 миллиона долларов. По сравнению с первыми двумя месяцами этого года, особенно февралем, в марте наблюдается стабилизация спроса на доллар. «Это создает новые возможности для ЦБ по вмешательству на валютный рынок и его стерилизации на следующем этапе. Кроме того, учитывая большое количество нерабочих дней в марте, а также большое количество зарубежных поездок, ЦБ важно регулярно использовать инструмент коммуникации», - считает депутат-экономист Вюгар Байрамов.
-
- 13 март 2024, 11:37
Встреча первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева и председателя Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Ким Бенг Квана в Баку 12 марта подчеркнула растущие экономические связи между Азербайджаном и Южной Кореей. Обсуждение было сосредоточено на расширении азербайджанского экспорта в Корею, что свидетельствует о растущем интересе корейских потребителей к продукции азербайджанского происхождения. Кроме того, давнее присутствие корейских компаний в различных секторах экономики Азербайджана подчеркивает уровень двустороннего экономического взаимодействия.
-
- 12 март 2024, 16:18
В Баку проходит Международная выставка и конференция по водному хозяйству. Дефицит воды является одной из основных проблем Азербайджана: ограниченные водные ресурсы, растущее население, изменение климата и неэффективное использование воды — все это усугубляет ситуацию. Так, из-за неэффективного использования потери в системах орошения достигают 70%. А сброс сточных вод без очистки приводит к загрязнению рек и водоемов.
-
- 12 март 2024, 15:50
В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Карабахский регион 12 марта принято решение о строительстве городской больницы в возрождающемся городе Физули. Токаев прибыл в Физули с президентом Ильхамом Алиевым, где были проинформированы об этом проекте.
Написать отзыв