Восстановление надежды: Президенты  инспектируют усилия по восстановлению в Физули

Второй день государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан завершился проявлением солидарности и приверженности, когда он и президент Ильхам Алиев совершили поездку по разрушенному войной городу Физули. Совместная инспекция позволила воочию увидеть масштабные усилия по реконструкции, которые предпринимаются в настоящее время, продемонстрировав видение надежды и обновления для региона.

Главы государств были проинформированы о комплексных мерах, предпринимаемых для оживления Физули и его окрестностей. Им были представлены чертежи и планы с изложением амбициозных проектов реконструкции, включая будущий административный центр, городской парк и другие важные объекты.

С мая 2023 года в Физули был достигнут существенный прогресс, ознаменовавшийся закладкой фундаментов для жизненно важной инфраструктуры, такой как дороги, сети водоснабжения и канализации. Открытие цифровой подстанции и центра управления в Физули подчеркивает усилия по модернизации, направленные на повышение функциональности и устойчивости города. Более того, строительство жилых кварталов и общественных пространств, включая 38 многоэтажных зданий, означает ощутимый шаг к восстановлению нормальной жизни в регионе.

Трогательным моментом визита стало торжественное открытие Центра детского творчества имени корифея казахской музыкальной культуры Курмангазы, символа возрождения и расширения возможностей в области образования. Финансируемый за счет инвестиций из Казахстана и реализуемый известным казахстанским строительным холдингом BI Group, центр является свидетельством прочного партнерства между двумя странами и их общей приверженности воспитанию следующего поколения.

Церемония закладки фундамента Центра детского творчества имени Курмангазы, состоявшаяся в марте 2023 года, ознаменовала начало преобразующего пути к восстановлению сообществ и развитию культурного обмена.