Выполняет ли правительство свои обязательства в области охраны окружающей среды?

Гюльнар Мамедова (псевдоним), которая страдает астмой в Баку уже семь лет, говорит, что лето в последние годы становится все более сложным. По ее словам, сильная жара в сочетании с высокой влажностью летом негативно влияет на ее здоровье: «Лето в Баку было жарче, чем в предыдущие годы. Влажность невыносимая, поэтому я стараюсь уезжать в деревню. Но аренда жилья в регионах, даже на месяц летом, обходится довольно дорого».

Статистика по астме в Азербайджане за последние два года не публиковалась. В начале 2021 года в стране было зарегистрировано 8797 случаев астмы, а к концу года их число выросло до 17 557. Эксперты утверждают, что случаи астмы значительно возросли.

Эксперты утверждают, что рост уровня углекислого газа и глобальное потепление из-за увеличения парниковых газов наносят вред как сельскому хозяйству, так и здоровью человека. Они предполагают, что резкие изменения погоды также могут повысить уровень смертности от сердечных и респираторных заболеваний. Рост CO2 способствует парниковому эффекту, который повышает температуру, что приводит к более высокой влажности из-за повышенного испарения воды. Согласно исследованию международного статистического центра «World Statistics», Азербайджан занял второе место в мире в 2023 году по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с 388 смертями на 100 000 человек.

Обязательства Азербайджана

Правительство Азербайджана взяло на себя обязательства на COP26 в Глазго по сокращению выбросов парниковых газов. Однако, поскольку Азербайджан готовится к проведению COP29, последние данные свидетельствуют о том, что ему еще предстоит выполнить эти обязательства. В документе о Национально определяемых вкладах (NDC) Азербайджана установлена ​​цель сократить выбросы на 35% к 2030 году, исходя из уровня 1990 года. Позднее эта цель была увеличена до 40%, с обязательством создать зону «чистых нулевых выбросов» на освобожденных территориях.

Государственный статистический комитет сообщает, что в 1990 году Азербайджан выделил 78,9 млн тонн парниковых газов. Хотя выбросы сократились до 42,2 млн тонн в 2000 году, к 2021 году они выросли до 58,1 млн тонн. К 2030 году выбросы должны сократиться до 51,3 млн тонн, или 35% от уровня 1990 года. Тем не менее, на недавней международной конференции по оценке углерода чиновник Министерства экономики Гусейн Гусейнов подчеркнул, что доля Азербайджана в мировых выбросах углерода составляет 0,13%, при этом почти 50% мировых выбросов приходится на Китай, США, Индию, Россию, Японию, Иран и ЕС.

По данным Государственного комитета по статистике, основным источником выбросов является энергетический сектор: в 2021 году 81,2% выбросов парниковых газов в Азербайджане пришлось на производство энергии.

Что делает правительство?

В Министерстве энергетики сообщили агентству «Туран», что Азербайджан намерен к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе до 30%: «В настоящее время мощность возобновляемых источников энергии составляет 1,6878 млрд киловатт-часов, что составляет 20,3% от общей мощности. Дополнительные станции, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в течение следующих трех лет, могут высвободить 1,2 млрд кубометров газа и сократить выбросы углерода на 2,5 млн тонн».

К 2027 году Азербайджан планирует инвестировать около 2,8 млрд долларов в строительство восьми промышленных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2 гигаватта, увеличив долю зеленой энергии в производстве электроэнергии до 33% к 2027 году. Цель — достичь 7 гигаватт зеленой энергии к 2030 году.

«Азербайджан должен следовать по этому пути»

Глава партии REAL и экономист Натиг Джафарли рассказал Радио Свобода, что Азербайджан имеет значительный потенциал в области возобновляемой энергии, но нацелен на то, чтобы быть доминирующим игроком. Он предлагает провести более широкую кампанию по вовлечению общественности, как это было сделано в Турции, где около 6 миллионов семей удовлетворяют свои потребности в энергии с помощью солнечных панелей, полученных в беспроцентные кредиты, и даже продают излишки энергии государству.

Джафарли считает, что Азербайджан мог бы последовать этому примеру: «В Аране, где ежегодно бывает 300 солнечных дней, крыши можно было бы легко заменить солнечными батареями. Аналогичным образом, вдоль побережья Каспия можно было бы использовать энергию ветра. Государство должно поощрять частный бизнес и общественность к участию».

«Деревья посажены, оставлены без присмотра, деньги потрачены впустую»

Эксперт по экологии Тельман Зейналов сообщил Радио Свобода, что нет никакого контроля за тем, чтобы Азербайджан выполнял свои экологические обязательства. Раньше деревья сажали и ухаживали за ними, но теперь «деревья меняют каждые два года без ухода, они сгорают и их пересаживают, что является пустой тратой денег».

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в 2023 году в Азербайджане было посажено более трех миллионов деревьев, а в этом году запланировано посадить еще пять миллионов.

Нужны триллионы, и может быть введен новый налог

Сокращение выбросов парниковых газов требует существенных инвестиций, говорят азербайджанские чиновники, вторя мировым призывам вложить триллионы долларов в развитие эффективных энергосетей. Азербайджан намерен применять экономические стимулы в рамках своей стратегии декарбонизации, потенциально перекладывая часть финансового бремени на бизнес.

Сообщается, что министерства экономики и экологии и природных ресурсов работают над долгосрочной стратегией налогообложения выбросов углерода. Экономист Натиг Джафарли отметил, что налоги на выбросы углерода являются трендовым международным подходом, соответствующим повестке дня COP29. Обоснование заключается в том, что более высокие налоговые бремена могут переключить производство на процессы с меньшими выбросами, стратегия, которая, как ожидается, затронет страны-производители нефти и газа.

Будучи страной, добывающей нефть и газ, Джафарли предупреждает, что такой подход может навредить Азербайджану в долгосрочной перспективе. Он утверждает, что вместо того, чтобы увеличивать налоговое бремя для граждан и предприятий, Азербайджан должен сосредоточиться на создании благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций.

«Экологический заключенный»

Международные организации продолжают критиковать ситуацию с правами человека в Азербайджане. Выполнит ли страна свои экологические обязательства, пока неизвестно. В июне 2023 года жители села Союдлу в Гедабекском районе протестовали против загрязнения местной золотодобывающей фабрикой, которая, как сообщается, отравила этот район. Протесты привели к арестам, дорога в село была закрыта, а территория остается под наблюдением.

Хотя фабрика была временно закрыта, в конечном итоге ее деятельность возобновилась. Бизнесмен Назим Бейдамирли, который поддерживал жителей села, был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Бывший депутат отрицает обвинения, называя себя «экологическим заключенным».