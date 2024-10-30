В Вашингтоне состоялась акция с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане
В Вашингтоне состоялась акция с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане
Группа азербайджанских политэмигрантов 29 октября провели перед Белым Домом в Вашингтоне акцию протеста с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане.
Информация об этом распространена в социальных сетях.
В ходе акции прозвучали также лозунги с призывами бойкота климатической конференции COP29 в Баку из-за наличия в стране политзаключенных.
Участники акции подняли портреты политзаключенных и потребовали их освобождения.
Однако власти Азербайджана отвергают критику местных и международных структур ситуации в стране с правами человека. Официальный Баку отрицает практику преследования граждан Азербайджана по политическим мотивам и заявляет о «равенстве всех перед законом».
При этом, местные правозащитные группы заявляют о 319 политзаключенных в стране на сегодняшний день.
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