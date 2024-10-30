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(10 часов назад)
В Вашингтоне состоялась акция с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане

В Вашингтоне состоялась акция с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Вашингтоне состоялась акция с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане

Группа азербайджанских политэмигрантов 29 октября провели перед Белым Домом в Вашингтоне акцию протеста с требованием освобождения политзаключенных в Азербайджане.

Информация об этом распространена в социальных сетях.

В ходе акции прозвучали также лозунги с призывами бойкота климатической конференции COP29 в Баку из-за наличия в стране политзаключенных.

Участники акции подняли портреты политзаключенных и потребовали их освобождения.

Однако власти Азербайджана отвергают критику местных и международных структур ситуации в стране с правами человека. Официальный Баку отрицает практику преследования граждан Азербайджана по политическим мотивам и заявляет о «равенстве всех перед законом».

При этом, местные правозащитные группы заявляют о 319 политзаключенных в стране на сегодняшний день.

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